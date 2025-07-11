"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги

Ви дізнаєтеся:
- Чоловік скаржиться на сповіщення від банку
- Скарги нічого не дали
Колишній клієнт Ощадбанку незадоволений тим, що отримують смс-інформування про залишок за відсотками на депозит якого ніколи не було.
На порталі Мінфін чоловік розповів, що отримує смс-інформування про залишок за відсотками на депозит якого ніколи не було.
"Навіть рахунок не відкривав, купив сімку ще у 2022 році, не пам'ятаю чи завжди ці смс були, але останнім часом звернув увагу, що стабільно 24 числа приходять і це нервує", - розповів чоловік.
За його словами, він звертався на гарячу лінію, у чат-бот, робив двічі звернення, години розмов з операторами і все по колу.
"Запевняли що не буду отримувати, але знову і знову це повторюється. Немає ніякої відповідальності та порядку. Можливо хтось мав сім-карту або помилково вказали в базі розсилок, а тепер не можуть відключити тому що я не є клієнтом банку. Але чому тоді я це смс отримую? Жахливий сервіс і банк", - підсумував клієнт банку.
Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.
Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.
Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.
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