УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

15 січня 2022, 13:02

Батьки радять один одному звертатися до влади зі скаргами на погане опалення у школах.

школа
Батьки повідомляють про проблеми з опаленням в навчальних закладах / УНІАН

У соціальних мережах батьки школярів в Україні скаржаться, що їх дітям доводиться мерзнути і вчитися в холодних приміщеннях класі. Вони радять один одному звертатися до різних інстанцій. У низці випадків представники влади визнають проблему і пропонують почекати вирішення питання.

Мешканка Кривого Рогу Єва Борисовська на сторінці групи Батьки SOS у Facebook написала про те, що в одній з місцевих шкіл діти навчаються в класі, де температура повітря становить 14 градусів тепла. Вона запитала, кому скаржитися в цій ситуації.

"У школі № 7 (м.Кривий Ріг) у дітей у класі температура +14 протягом тижня. На гарячу лінію відправлено запит, відповіді немає, весь тиждень у дітей +12 вранці і +14 в обід. Куди телефонувати?"- запитала поради жінка.

false

Їй порадили спочатку звернутися до керівництва школи, а потім до міської влади.

false

Втім, з'ясувалося, що така ситуація відбувається у школах різних регіонів країни.

Реклама

У коментарях пишуть, що у Кіровоградській області максимальна температура в класах 7-10 градусів тепла вже багато років, а звернення на гарячу лінію не допомагають. Як стверджують батьки, в одній зі шкіл Рівного +8 градусів, у Кривому Розі у школі №48 раніше фіксувалося +10, а у Чернігові у школі №28 весь тиждень було від 11 до 14 градусів тепла.

Одна родителька задалася риторичним питанням про те, що, можливо, школам або батькам слід було б вийти на страйк через таку ситуацію.

false

Щодо ситуації у школі № 7 Кривого Рогу у відділі освіти відповіли, що в закладі були присутні проблеми з подачею теплоносія після канікул. Питання намагаються вирішити.

false

Нагадаємо, раніше в асоціації Укртеплокомуненерго попередили українців про загрозу перебоїв з опаленням або відключення теплопостачання. Жителів низки міст можуть перевести на опалення за зниженим температурним режимом. Підприємства стверджують, що тих обсягів газу, які Нафтогаз постачає їм за фіксованою, нижчою, ніж ринковою, ціною, недостатньо для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон.

Главред рекомендує:

viber
опалення школы новини Кривого Рогу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідПовня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бід Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняЛюбовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захоплення Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України" Куряче м'ясо, соки і не тільки: експерт назвала продукти, які не варто купувати в супермаркетіКуряче м'ясо, соки і не тільки: експерт назвала продукти, які не варто купувати в супермаркеті У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлункуУ Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку
13:02

У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

13:00

Гороскоп на завтра, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

12:58

Помідори на третину, огірки - в два рази: ціни на овочі в Україні невблаганно зростаютьВідео

12:48

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодістьВідео

12:25

Нові кібератаки Росії можуть позбавити українців світла, тепла та грошей - ReutersВідео

Реклама
12:05

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

12:05

Росії потрібна ліцензія на відродження СРСРПогляд

11:40

Чат із пластичним хірургом Дмитром Слоссером

11:38

ЦРУ таємно готує українські спецпідрозділи, щоб дати відсіч Росії - ЗМІВідео

11:34

Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспортВідео

11:10

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

10:56

27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб

09:40

Навіть староста в Італії: жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробіткиВідео

09:05

Зрив постачання газу до ЄС через вторгнення РФ в Україну: ЗМІ оголосили про плани США на сценарій

09:00

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуВідео

08:18

Коронавірус в Україні входить в раж: за добу знову виявлено понад 10 тисяч випадків зараженняВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

07:45

Відмова НАТО від виконання ультиматуму Москви: як спрацює погроза Заходу "прищемити хвоста" ПутінуПогляд

07:37

У Білому домі заявили, що Путін повинен вибрати або санкції, або деескалаціюВідео

07:10

Потрійний удар по Росії і підтримка України: дипломат назвав Заходу сценарій для боротьби з МосквоюВідео

Реклама
06:29

Росія неминуче розвалиться, або Чому мріям про відновлення Російської імперії не судилося справдитисяПогляд

05:28

Провал ультиматуму Росії та перемога Заходу: дипломат пояснив, як діяти УкраїніВідео

05:02

Чистота та блиск: як правильно мити і доглядати за посудом зі скла

04:40

Такому сусідові виноград буде радий: що можна і не можна садити біля лози для гарного врожаю

04:17

Фронтмен ТІК похвалився знімками топлес після схуднення на 30 кг

03:52

Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсомВідео

03:15

Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняВідео

02:53

Відома українська співачка в одних трусиках скупалася в ополонці на тріскучому морозі

02:32

Не згайте час: що садити на розсаду в січні - поради бувалих дачниківВідео

02:20

5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливимВідео

02:05

У Парижі помер оскароносний режисер

01:45

Сніжана Бабкіна в прозорих мереживах на голе тіло показала свої нічні розваги

01:18

Держрегулювання цін на продукти доб'є виробника: експерт назвав причинуВідео

00:51

Прикмети на 15 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:04

Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне мореВідео

14 січня, п'ятниця
23:53

Можливе вторгнення РФ в Україну: Боррель озвучив 10 головних кроківВідео

23:25

Українців чекають нові ціни на яйцяВідео

23:12

Пішов з життя глава СБУ часів президентства Кучми

22:37

Моторошне вбивство на Закарпатті: підозрюваний розповів, через що задушив жінкуВідео

22:16

"До 40 тис. випадків на добу": лікар озвучив тривожний прогноз щодо нового спалаху коронавірусуВідео

Реклама
22:09

У Білому домі підтвердили наявність даних щодо підготовки РФ провокації на ДонбасіВідео

21:55

Дуже рікісне погоднє явище: на Львів звалився крижаний сніг і вдарила блискавка з громомВідео

21:46

Дружина відомого українського футболіста розбилася в жахливій ДТПВідео

21:45

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

21:27

В СБУ знайшли ознаки причетності Росії до кібератаки на держсайтиВідео

21:06

Постачання газу через Україну і перемовини з РФ, США і Німеччиною: у Зеленського розкрили плани Києва

20:50

Винахідливість без кордонів: розкрита нова небезпечна схема шахраївВідео

20:39

США пригрозили Росії "гучними розбірками" в ООН - Foreign Policy

20:37

Купатимуться в грошах вже в лютому: топ-4 знаки з великою грошовою удачеюВідео

20:22

У Карпатах туристи накинулися на відпочивальників і почали стріляти через виклик копівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти