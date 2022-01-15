У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

Батьки повідомляють про проблеми з опаленням в навчальних закладах / УНІАН

У соціальних мережах батьки школярів в Україні скаржаться, що їх дітям доводиться мерзнути і вчитися в холодних приміщеннях класі. Вони радять один одному звертатися до різних інстанцій. У низці випадків представники влади визнають проблему і пропонують почекати вирішення питання.

Мешканка Кривого Рогу Єва Борисовська на сторінці групи Батьки SOS у Facebook написала про те, що в одній з місцевих шкіл діти навчаються в класі, де температура повітря становить 14 градусів тепла. Вона запитала, кому скаржитися в цій ситуації.

"У школі № 7 (м.Кривий Ріг) у дітей у класі температура +14 протягом тижня. На гарячу лінію відправлено запит, відповіді немає, весь тиждень у дітей +12 вранці і +14 в обід. Куди телефонувати?"- запитала поради жінка.

Їй порадили спочатку звернутися до керівництва школи, а потім до міської влади.

Втім, з'ясувалося, що така ситуація відбувається у школах різних регіонів країни.

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У коментарях пишуть, що у Кіровоградській області максимальна температура в класах 7-10 градусів тепла вже багато років, а звернення на гарячу лінію не допомагають. Як стверджують батьки, в одній зі шкіл Рівного +8 градусів, у Кривому Розі у школі №48 раніше фіксувалося +10, а у Чернігові у школі №28 весь тиждень було від 11 до 14 градусів тепла.

Одна родителька задалася риторичним питанням про те, що, можливо, школам або батькам слід було б вийти на страйк через таку ситуацію.

Щодо ситуації у школі № 7 Кривого Рогу у відділі освіти відповіли, що в закладі були присутні проблеми з подачею теплоносія після канікул. Питання намагаються вирішити.

Нагадаємо, раніше в асоціації Укртеплокомуненерго попередили українців про загрозу перебоїв з опаленням або відключення теплопостачання. Жителів низки міст можуть перевести на опалення за зниженим температурним режимом. Підприємства стверджують, що тих обсягів газу, які Нафтогаз постачає їм за фіксованою, нижчою, ніж ринковою, ціною, недостатньо для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон.

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