Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У ЄС придумали, як притиснути Путіна: вдарять по найболючішому

Сергій Кущ
11 липня 2025, 22:44
123
Остаточного рішення поки що не ухвалено.
У ЄС придумали, як притиснути Путіна: вдарять по найболючішому
У ЄС придумали, як притиснути Путіна: вдарять по найболючішому / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Ідея отримала попереднє схвалення
  • Остаточне рішення залежатиме від США

Європейський союз розглядає можливість перегляду механізму обмеження цін на російську нафту.

У межах підготовки 18-го пакета санкцій пропонується запровадити плаваючу стелю цін, яка буде на 15% нижчою за ринкову вартість і оновлюватиметься щоквартально, пише Bloomberg.

відео дня

На першому етапі планується зниження поточної межі з 60 до 50 доларів за барель, що може стати основою для подальшого впровадження нової схеми. Ідея отримала попереднє схвалення, незважаючи на попередній опір з боку Греції, Мальти і Кіпру, чия економіка тісно пов'язана з морськими перевезеннями. За даними джерел агентства, ці країни готові до компромісу в рамках нового підходу.

Раніше фіксовану стелю цін критикували за слабку ефективність: багато експертів зазначали, що в реальності її не виконують належним чином. Проте, на його основі ЄС уже ввів додаткові обмеження проти об'єктів російської нафтової інфраструктури.

Остаточного рішення щодо плаваючої стелі поки що не ухвалено. Його реалізація також залежить від позиції США. За інформацією Bloomberg, поточна адміністрація США поки що не демонструє особливої активності в питанні посилення тиску на нафтові доходи Росії. Окремою перешкодою залишається і позиція Словаччини, яка блокує затвердження 18-го санкційного пакета, вимагаючи компенсацій за втрату поставок російського газу.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може ввести нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції санкції проти Росії санкції Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg

Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg

23:45Війна
"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

23:19Україна
Зеленський отримав "хороші сигнали" з США й пообіцяв "кадрові висновки"

Зеленський отримав "хороші сигнали" з США й пообіцяв "кадрові висновки"

22:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в Україні

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в Україні

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

Останні новини

23:45

Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg

23:19

"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

23:03

Російську путіністку-ведучу терміново госпіталізували

22:46

Зеленський отримав "хороші сигнали" з США й пообіцяв "кадрові висновки"

22:44

У ЄС придумали, як притиснути Путіна: вдарять по найболючішому

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
22:41

Війна триватиме ще 3-4 роки: полковник назвав етапи її завершенняЕксклюзив

22:31

Принц Вільям запідозрив Меган Маркл у підступному плані

21:37

Троянди будуть тішити безперервним цвітінням: що варто зробити влітку

21:31

Людину-Павука помітили на багатоповерхівці в Одесі: епічні кадри

Реклама
21:22

Полковника СБУ Воронича могли "публічно стратити": NYT з'ясував, чим він насолив РФ

20:51

"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення УкраїниВідео

20:31

Інформація неточна: "Інсайдер" з'ясував, чи є кримінальна справа проти Алієва новини компанії

20:21

Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня

19:56

Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:38

"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги

19:38

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

19:36

Ветеран: Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто "воює" у ресторанах

19:34

В Москві думали, що їх бояться: як Європа насміхалась з російського символа

19:10

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронамиПогляд

18:55

Які країни неможливо завоювати: блогерка здивувала відповіддю

Реклама
18:52

Коли святкуємо Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у 2025 році: нові дати і традиціїВідео

18:32

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачемВідео

18:30

Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано

18:07

Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву

17:52

Свіжість буде триматися тижнями: як зробити освіжувач для унітазу своїми руками

17:48

Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

17:40

"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

17:39

Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

16:49

Подарує молодість і здоров'я: чим потрібно вмитися 12 липня, прикмети

16:44

Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

16:37

Без грама майонезу та з трьох інгредієнтів: рецепт смачного та ситного салату

16:36

Як прибрати черв'яків з черешні: перевірений метод

16:33

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

16:26

Чи можна брати дрова з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

16:07

"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

15:48

Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

15:47

Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю

15:31

Чому Радянський Союз напав на Афганістан: правда, яку мало хто знає

15:24

870 грн щомісяця: деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії

15:21

Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

Реклама
14:34

"Порізати на металобрухт": стала відома доля єдиного авіаносця РФ

14:32

Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

14:11

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

14:07

Що робити, щоб не згоріти на сонці: лікар озвучив головні правила

13:53

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:49

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

13:45

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:40

ТСК вивчить ефективність НАБУ після низки викриттів і критичних висновків аудиту - нардеп

13:33

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти