У ЄС придумали, як притиснути Путіна: вдарять по найболючішому

Остаточного рішення поки що не ухвалено.

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Ідея отримала попереднє схвалення

Остаточне рішення залежатиме від США

Європейський союз розглядає можливість перегляду механізму обмеження цін на російську нафту.

У межах підготовки 18-го пакета санкцій пропонується запровадити плаваючу стелю цін, яка буде на 15% нижчою за ринкову вартість і оновлюватиметься щоквартально, пише Bloomberg.

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На першому етапі планується зниження поточної межі з 60 до 50 доларів за барель, що може стати основою для подальшого впровадження нової схеми. Ідея отримала попереднє схвалення, незважаючи на попередній опір з боку Греції, Мальти і Кіпру, чия економіка тісно пов'язана з морськими перевезеннями. За даними джерел агентства, ці країни готові до компромісу в рамках нового підходу.

Раніше фіксовану стелю цін критикували за слабку ефективність: багато експертів зазначали, що в реальності її не виконують належним чином. Проте, на його основі ЄС уже ввів додаткові обмеження проти об'єктів російської нафтової інфраструктури.

Остаточного рішення щодо плаваючої стелі поки що не ухвалено. Його реалізація також залежить від позиції США. За інформацією Bloomberg, поточна адміністрація США поки що не демонструє особливої активності в питанні посилення тиску на нафтові доходи Росії. Окремою перешкодою залишається і позиція Словаччини, яка блокує затвердження 18-го санкційного пакета, вимагаючи компенсацій за втрату поставок російського газу.

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Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може ввести нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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