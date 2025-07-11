"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

У столиці вже чутно роботу сил ППО. Ворог намагається атакувати Київ ударними безпілотниками.

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Україна під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Україною шириться повітряна тривога. Ворог атакував регіони ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ударні безпілотники зафіксовані у Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Україна під атакою Шахедів / фото: monitor

Повітряна тривога оголошена також у Києві. В столицю залетіли "Шахеди".

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"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

У столиці чутно роботу сил ППО.

Україна під атакою Шахедів / фото: map.ukrainealarm.com

Моніторингові канали попереджають про те, що о 23:00 відбувся зліт стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Зліт відбувся з авіабази "Оленья". Точна кількість бортів поки невідома.

Прибуття в потенційну зону пуску крилатих ракет Х-101/555:

02:10 Саратовська область;

02:30 Волгоградська область;

03:30 Каспійське море.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко закликав українців уважно ставитися до повітряних тривог.

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