"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

Україною шириться повітряна тривога. Ворог атакував регіони ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ударні безпілотники зафіксовані у Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Повітряна тривога оголошена також у Києві. В столицю залетіли "Шахеди".
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
У столиці чутно роботу сил ППО.
Моніторингові канали попереджають про те, що о 23:00 відбувся зліт стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Зліт відбувся з авіабази "Оленья". Точна кількість бортів поки невідома.
Прибуття в потенційну зону пуску крилатих ракет Х-101/555:
- 02:10 Саратовська область;
- 02:30 Волгоградська область;
- 03:30 Каспійське море.
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко закликав українців уважно ставитися до повітряних тривог.
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