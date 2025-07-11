Зеленський отримав 'хороші сигнали' з США й пообіцяв 'кадрові висновки'

Президент вимагає звітів від урядовців за кожною домовленістю з партнерами.

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Зеленський анонсував жорсткі рішення через виконання домовленостей / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, US Army

Ключові тези Зеленського:

США відновили постачання зброї Україні

Україна працює над постачанням зброї та збільшенням її виробництва в країні відео дня

Можливі персональні кадрові висновки в Україні

Україна активно працює зі своїми міжнародними партнерами над забезпеченням постачання зброї та збільшенням її виробництва безпосередньо на території країни. США відновили поставки озброєння для ЗСУ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Є хороші домовленості вже. Ми очікуємо ще домовленостей, будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна отримала "хороші сигнали" від європейських союзників та США. За його словами, за усіма доповідями, постачання озброєння вже відновили.

"Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові - з генералом Келлогом. Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну - тиск повинен спрацювати", - додав Зеленський.

Кадрові рішення

Окремо Зеленський підкреслив важливість відповідальності уряду за виконання домовленостей з партнерами. Він очікує від членів уряду детальних звітів.

"Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні. Висновки будуть - персональні кадрові висновки", - наголосив президент.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін постійно виголошує фрази, які "гарно звучать, але не мають сенсу". У відповідь на неприйнятну поведінку глави Кремля, Трамп схвалив постачання Україні частини оборонного озброєння.

Крім того, за інформацією The Wall Street Journal, Трамп розглядає можливість передачі Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot для зміцнення захисту від російських атак.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог відвідає Київ 14 липня і перебуватиме там увесь тиждень. Його візит підтвердили в МЗС України і зазначили, що готують низку офіційних зустрічей.

Інші новини:

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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