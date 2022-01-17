Вбили та закопали в погребі: пошуки 11-річної дитини закінчилися трагедією під Запоріжжям

11-річного Максима Самофалова наші мертвим / ria-m.tv

В Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова, який зник 5 місяців тому. За попередньою інформацією, його вбили.

Хлопчика виявили поблизу селища Якимівка, повідомили у поліції області.

"Труп хлопчика 2010 року народження, якого розшукували, як зниклого безвісти, виявлений закопаним в погребі на території приватного будинку. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Поліцією проводяться невідкладні заходи щодо їх затримання", - йдеться в повідомленні.

Хлопчика розшукували з серпня минулого року

Під час проведення слідчо-розшукових заходів, тіло Максима знайшли в погребі приватного будинку.

"Місце події оглянуто слідчо-оперативною групою відділу поліції №1 Мелітопольського районного управління. Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті", - йдеться в повідомленні.

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Особи підозрюваних встановлені

За зібраними матеріалами, слідством відкрито кримінальні провадження за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 "умисне вбивство" та ч. 3 ст. 146 "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

читайте такожПридушила і винесла на мороз: мати намагалася вбити двох дітей, бо "не бачила їх майбутнього""Працівниками кримінальної поліції встановлені особи двох раніше судимих чоловіків 1976 і 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів. Старший з них 9 років перебував за ґратами за скоєння тяжких злочинів. Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі протягом двох тижнів, а потім вбили", - розповіли в поліції.

Наразі поліцейські вживають невідкладних заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання злочинців.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом чоловік по-звірячому зґвалтував сплячу дитину, а потім втік, забувши на місці злочину свої труси. Дівчинку він попросив не розповідати про це рідним і назвав те, що трапилося їх "маленьким секретом".