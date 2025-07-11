"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

Павло Паліса сказав, що найближчим часом Україна "обов'язково здивує світ і не один раз".

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В ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ОК Захід

Що сказав Павло Паліса:

Частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії

Деякі види зброї пройшли бойове випробування

Україна своїми силами виробляє майже половину всього, що необхідно для ведення війни. Про це заявив радник Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Report.

За його словами, це стало можливим як завдяки внутрішнім зусиллям, так і завдяки співпраці з міжнародними партнерами - через спільне виробництво і створення підприємств.

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"Ми далі готові нарощувати ці обсяги", - наголосив Паліса.

Він також додав, що найближчим часом Україна "обов'язково здивує світ і не один раз".

Окремо радник президента акцентував на захисті повітряного простору. Зокрема, ведеться робота над комплексами різної дальності та специфіки для гарантованого захисту території України від балістичних і крилатих ракет, а також дронів типу "Шахед".

За його словами, частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії, а деякі з них пройшли бойове випробування і були застосовані для виконання реальних завдань в умовах тактичної хитрості з боку противника.

"Ми докладаємо значних зусиль у розробку власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові ракети, а також над ефективним і дешевим способом для знищення "Шахедів", - зазначив Паліса.

Зазначимо, хоча заступник голови ОП не назвав конкретних найменувань ракет, судячи з його слів, ідеться про балістичні "Іскандери", аеробалістичні "Кинджали" і гіперзвукові "Циркони", якими росіяни атакують Україну.

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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (УАБ ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п'ятисоткілограмовий КАБ здатний легко знищувати будівлі.

Також українська ракета-дрон "Ад", згадки про яку вперше з'явилися в грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

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Хто такий Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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