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"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 17:40
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Павло Паліса сказав, що найближчим часом Україна "обов'язково здивує світ і не один раз".
В ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ
В ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ОК Захід

Що сказав Павло Паліса:

  • Частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії
  • Деякі види зброї пройшли бойове випробування

Україна своїми силами виробляє майже половину всього, що необхідно для ведення війни. Про це заявив радник Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Report.

За його словами, це стало можливим як завдяки внутрішнім зусиллям, так і завдяки співпраці з міжнародними партнерами - через спільне виробництво і створення підприємств.

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"Ми далі готові нарощувати ці обсяги", - наголосив Паліса.

Він також додав, що найближчим часом Україна "обов'язково здивує світ і не один раз".

Окремо радник президента акцентував на захисті повітряного простору. Зокрема, ведеться робота над комплексами різної дальності та специфіки для гарантованого захисту території України від балістичних і крилатих ракет, а також дронів типу "Шахед".

За його словами, частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії, а деякі з них пройшли бойове випробування і були застосовані для виконання реальних завдань в умовах тактичної хитрості з боку противника.

"Ми докладаємо значних зусиль у розробку власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові ракети, а також над ефективним і дешевим способом для знищення "Шахедів", - зазначив Паліса.

Зазначимо, хоча заступник голови ОП не назвав конкретних найменувань ракет, судячи з його слів, ідеться про балістичні "Іскандери", аеробалістичні "Кинджали" і гіперзвукові "Циркони", якими росіяни атакують Україну.

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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (УАБ ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п'ятисоткілограмовий КАБ здатний легко знищувати будівлі.

Також українська ракета-дрон "Ад", згадки про яку вперше з'явилися в грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

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Хто такий Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ безпілотник дрони Офіс президента Павло Паліса
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