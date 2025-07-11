"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

Що сказав Павло Паліса:
- Частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії
- Деякі види зброї пройшли бойове випробування
Україна своїми силами виробляє майже половину всього, що необхідно для ведення війни. Про це заявив радник Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Report.
За його словами, це стало можливим як завдяки внутрішнім зусиллям, так і завдяки співпраці з міжнародними партнерами - через спільне виробництво і створення підприємств.
"Ми далі готові нарощувати ці обсяги", - наголосив Паліса.
Він також додав, що найближчим часом Україна "обов'язково здивує світ і не один раз".
Окремо радник президента акцентував на захисті повітряного простору. Зокрема, ведеться робота над комплексами різної дальності та специфіки для гарантованого захисту території України від балістичних і крилатих ракет, а також дронів типу "Шахед".
За його словами, частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії, а деякі з них пройшли бойове випробування і були застосовані для виконання реальних завдань в умовах тактичної хитрості з боку противника.
"Ми докладаємо значних зусиль у розробку власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові ракети, а також над ефективним і дешевим способом для знищення "Шахедів", - зазначив Паліса.
Зазначимо, хоча заступник голови ОП не назвав конкретних найменувань ракет, судячи з його слів, ідеться про балістичні "Іскандери", аеробалістичні "Кинджали" і гіперзвукові "Циркони", якими росіяни атакують Україну.
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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.
Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (УАБ ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п'ятисоткілограмовий КАБ здатний легко знищувати будівлі.
Також українська ракета-дрон "Ад", згадки про яку вперше з'явилися в грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.
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Хто такий Павло Паліса
Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.
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