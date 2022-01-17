Вибиті зуби і налякана дитина: у Києві похід в ресторан для компанії закінчився травмами

Відвідувачка закладу вибила передні зуби через дуже слизьку підлогу – у самому ресторані ніяк не відреагували на інцидент.
У Києві похід у дорогий ресторан для двох подруг, одна з яких була з маленькою донькою, закінчився травмами.
Одна з жінок через слизьку підлогу впала і вибила собі три передніх зуби. Про це у Facebook розповіла її подруга Юлія Чудновець.
За словами жінки, у той день на вулиці було мокро. Ще при вході до закладу вона сама ледь не впала і змогла втриматися на ногах лише завдяки тому, що встигла схопитися за руку своєї малої доньки.
"Потім я повторила своє танцювальне па ще раз. А подружка вирішила "гульнути по повній" та впала зламавши три передніх зуби. "Нам дуже важлива ваша зворотна реакція, дякуємо, що сказали", – відповіли нам у закладі", – пише Чудновець.
За її словами, у ресторані навіть не запропонували десерт як компенсацію інциденту.
Жінки з дитиною все таки залишилися у закладі. В якийсь момент дівчинка втомилася і зсунула два стільці, щоб полежати. Після цього одразу підійшла офіціантка і попросила, щоб дитину посадили на одному стільці.
"Я відповіла, що вона так лежала у найкращих ресторанах світу, де їй приносили подушку та плед, і жодного разу не просили сісти рівно, бо вона дитина. На це офіціантка вирішила поговорити напряму з малою. Аля сіла рівно, а коли пішла офіціантка – розплакалася", – пише відвідувачка закладу.
Жінка стверджує, що навіть після цього не планувала писати негативний відгук. Але пізніше їй зателефонували з ресторану, щоб запросити на вечерю.
"Це вибачення?", – запитала я. "Яке вибачення? Ні! Просто ви були у нас нещодавно, і ми хочемо запросити вас ще раз!", – зазначає відвідувачка.
Жінка зазначає, що у ресторані потрібно перекласти плитку, поки ще хтось не постраждав. Адже для ресторанів є певні вимоги для покриття на підлозі. Вона наголосила, що якби на її місці був адвокат, "це закінчилося б позовом, а не постом".
Нагадаємо, в одному з готелів в Карпатах працівники закладу побили туристів, які зробили зауваження про несмачний омлет на сніданок. Туристи приїхали на відпочинок із Києва, за проживання у готелі та сніданки компанія з 8 людей заплатила 80 тисяч гривень.
Раніше у Києві власник відомого ресторану обматюкав відвідувачку, якій не сподобалася страва. Жінка написала негативний відгук про ресторан після його відвідування. На публікацію відгукнувся власник закладу – він грубо відповів жінці у коментарях, використовуючи лайливі слова, і попросив її не займати місця у ресторані, якщо їй не подобаються страви.
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