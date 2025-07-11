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Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg

Сергій Кущ
11 липня 2025, 23:45
179
Через цей трубопровід природний газ доставляли на всі військові об'єкти в Оренбурзькій, Челябінській і Свердловській областях Росії.
Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg
Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чим особливо ця подія
  • Які наслідки вибуху газопроводу

У Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області країни-агресора РФ стався вибух на газопроводі, до цього причетна Україна.

Про це написав Bloomberg із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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За словами представника розвідки, потужність об'єкта становить 2,6 млрд м³ на рік. Через цей трубопровід природний газ доставляли на всі військові об'єкти в Оренбурзькій, Челябінській і Свердловській областях Росії.

За інформацією джерела "Суспільного" в розвідці, внаслідок вибухів пошкоджено дві труби.

Ремонтні роботи можуть тривати приблизно місяць і за цей час обсяг постачання газу знизиться до 25 млн м³. Непрямий збиток співрозмовник оцінив майже в $76 млрд.

Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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