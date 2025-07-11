Принц Вільям запідозрив Меган Маркл у підступному плані

Королівський екперт розкрив, що говорив принц Вільям щодо Меган Маркл.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що говорить королівський експерт

Що сталося між британськими братами

Принц Вільям розкусив передбачуваний план Меган Маркл розбагатіти і прославитися, вийшовши заміж за його молодшого брата, принца Гаррі, стверджує королівський біограф.

Як пише Page Six, королівський журналіст і коментатор Філ Дампір припустив, що принц Уельський скептично ставився до вступу Маркл у королівську сім'ю.

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Кейт і Вільям - улюбленці британців / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

"На жаль, я думаю, це підтверджує те, що я говорив або думав останні кілька років: на жаль, Меган ніколи не збиралася залишатися в королівській родині", - сказав Дампір.

"Вона бачила в шлюбі з Гаррі сходинку до нової слави і багатства. І, думаю, саме це спочатку турбувало принца Вільяма", - стверджував він.

Демпір стверджував, що брати "посварилися" через почуття Вільяма до Маркл.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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