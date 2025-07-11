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"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення України

Сергій Кущ
11 липня 2025, 20:51
145
Із Криму російські війська можуть відповзати і за сильної Росії, вважає експерт.
Світан назвав 3 кроки для звільнення України
Світан назвав 3 кроки для звільнення України / Колаж: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Як можна звільнити Донбас
  • За яких умов можливе просаджування російського фронту

Російський фронт може посипатися, і путінські війська почнуть відповзати на кордони 1991 року, але тільки за деякими секторами.

Про це на чаті в Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

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За його словами, з Криму російські війська можуть відповзати і за сильної Росії, стійкої і непохитної, тому що дальніми засобами ураження можна "закошмарити" цей, по суті, оперативний географічний котел до такої міри, що російські війська там просто не зможуть перебувати.

"Адже будь-який рух російських військових по Криму тут же буде каратися "блискавкою з неба" у вигляді безпілотника, ракети або засобу ураження іншого рівня. І ось тоді росіяни будуть змушені відходити. Але - вони не підуть на кордон 1991 року, а просто покинуть територію Криму", - зазначив експерт.

Також він вважає, що можливе просаджування російського фронту і ледь не втеча росіян із сухопутного коридору.

"У нас з'явиться можливість домогтися цього наступного року, коли буде друга бригада F-16. Як мінімум, потрібно дві бригади, щоб працювати на глибину 80 км. Чому росіяни і намагаються розширити сухопутний коридор - щоб не дати можливість нашій авіації зайнятися сухопутним коридором", - пояснив експерт.

Водночас, вважає Світан, на Донбасі російські війська можна буде тиснути тільки механізмами відсікання Донбасу від Росії річками: Сіверським Дінцем і Доном на Ростов і Таганрог.

"Тільки така операція дасть нам змогу видавлювати росіян із Донбасу. Тому що в лоб це буде робити занадто складно через донецькі гори і висоти. Висота начебто 300-350 метрів, але все одно дуже складно в таких умовах створити оборонний рубіж. У гори лізти дуже важко, з військової точки зору. Обійти Донбас можна по північному сходу і сходу, якраз по Сіверському Дінцю і Дону. Але така операція можлива тільки за слабкої Росії", - зазначив експерт.

За його словами, нам, щоб почати звільняти Донбас, спочатку потрібно, щоб росіяни побігли.

"Відповідно, вийти на державний кордон можна буде тільки тоді, коли російська економіка ляже, і колос на глиняних ногах почне розвалюватися. А для цього потрібно знищити російську нафтову галузь. Ось план step by step", - підсумував Світан.

Дивіться повне відео чату з Романом Світаном на Главреді:

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, журналісти американського видання The New York Times написали, що росіяни невеликими групами почали заходити в Дніпропетровську область. Ворог не контролює жодного населеного пункту на Дніпропетровщині.

Росіяни не вийшли на адмінмежу Донецької та Дніпропетровської областей, сказали в угрупованні Хортиця ЗСУ. ЗМІ окупантів тиражують дезінформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися в Сумській області. На Куп'янському напрямку спостерігається просування російських окупаційних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення в Сумській області. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

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Про персону: Роман Свитан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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