Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

Українські захисники атакували авіаційний завод імені Вороніна, а також Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова.

https://glavred.net/war/obsluzhivali-migi-i-izgotavlivali-rakety-dlya-pvo-vsu-moshchno-udarili-po-rf-10680605.html Посилання скопійоване

ЗСУ вдарили по заводу та підприємству РФ з виготовлення ракет для ППО / Колаж: Главред, фото: google maps, Генштаб ЗСУ

Що відомо:

ЗСУ вдарили по заводу та підприємству з виготовлення ракет для ППО

ЗСУ знижують спроможності ворога щодо ракетно-бомбових ударів

ЗСУ підривають воєнно-економічний потенціал РФ

Сили безпілотних систем ЗСУ т Сили оборони України вдарили по російському авіаційному заводу та підприємству з виготовлення ракет для ППО. Це сталося у ніч на 11 липня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Мова йде про Луховіцкій авіаційний завод імені Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ". Завдяки цьому були знижені спроможності ворога щодо ракетно-бомбових ударів.

відео дня

"Це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства", - йдеться у повідомленні.

Також були завдані удари по Конструкторському бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Воно спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних російських комплексів (ЗРК/ЗРГК).

"Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі ЗСУ.

Такі дії допомагають підірвати воєнно-економічний потенціал РФ та змусити ворога припинити війну.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, цієї ночі російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на регіони РФ. Вибухи чули в Дубні під Москвою, у Курській області та в місті Тула Тульської області.

Як писав Главред, 8 липня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські та офісні приміщенні. Густий дим від пожежі було видно в багатьох районах міста.

Днем раніше невідомі дрони атакували Росію. Щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред