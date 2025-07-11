Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2025, 17:48
174
Українські захисники атакували авіаційний завод імені Вороніна, а також Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова.
удар по РФ
ЗСУ вдарили по заводу та підприємству РФ з виготовлення ракет для ППО / Колаж: Главред, фото: google maps, Генштаб ЗСУ

Що відомо:

  • ЗСУ вдарили по заводу та підприємству з виготовлення ракет для ППО
  • ЗСУ знижують спроможності ворога щодо ракетно-бомбових ударів
  • ЗСУ підривають воєнно-економічний потенціал РФ

Сили безпілотних систем ЗСУ т Сили оборони України вдарили по російському авіаційному заводу та підприємству з виготовлення ракет для ППО. Це сталося у ніч на 11 липня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Мова йде про Луховіцкій авіаційний завод імені Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ". Завдяки цьому були знижені спроможності ворога щодо ракетно-бомбових ударів.

відео дня

"Це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства", - йдеться у повідомленні.

Також були завдані удари по Конструкторському бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Воно спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних російських комплексів (ЗРК/ЗРГК).

"Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі ЗСУ.

Такі дії допомагають підірвати воєнно-економічний потенціал РФ та змусити ворога припинити війну.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, цієї ночі російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на регіони РФ. Вибухи чули в Дубні під Москвою, у Курській області та в місті Тула Тульської області.

Як писав Главред, 8 липня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські та офісні приміщенні. Густий дим від пожежі було видно в багатьох районах міста.

Днем раніше невідомі дрони атакували Росію. Щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Генштаб ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ухилявся від служби й використовував авто ЗСУ: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

Ухилявся від служби й використовував авто ЗСУ: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:56Україна
Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

19:38Синоптик
"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем

18:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

Останні новини

20:21

Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня

19:56

Ухилявся від служби й використовував авто ЗСУ: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:38

"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги

19:38

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

19:36

Ветеран: Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто "воює" у ресторанах

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
19:34

В Москві думали, що їх бояться: як Європа насміхалась з російського символа

19:10

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронамиПогляд

18:55

Які країни неможливо завоювати: блогерка здивувала відповіддю

18:52

Коли святкуємо Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у 2025 році: нові дати і традиціїВідео

Реклама
18:32

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачемВідео

18:30

Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано

18:07

Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву

17:52

Свіжість буде триматися тижнями: як зробити освіжувач для унітазу своїми руками

17:48

Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

17:40

"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

17:39

Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

16:49

Подарує молодість і здоров'я: чим потрібно вмитися 12 липня, прикмети

16:44

Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

16:37

Без грама майонезу та з трьох інгредієнтів: рецепт смачного та ситного салату

16:36

Як прибрати черв'яків з черешні: перевірений метод

Реклама
16:33

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

16:26

Чи можна брати дрова з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

16:07

"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

15:48

Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

15:47

Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю

15:31

Чому Радянський Союз напав на Афганістан: правда, яку мало хто знає

15:24

870 грн щомісяця: деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії

15:21

Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

14:34

"Порізати на металобрухт": стала відома доля єдиного авіаносця РФ

14:32

Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

14:11

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

14:07

Що робити, щоб не згоріти на сонці: лікар озвучив головні правила

13:53

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:49

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

13:45

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:40

ТСК вивчить ефективність НАБУ після низки викриттів і критичних висновків аудиту - нардеп

13:33

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

13:15

"Йде нова атака": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

13:11

Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

Реклама
13:06

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в УкраїніВідео

12:58

Мінус 15% за тиждень: в Україні популярна ягода дешевшає на очах

12:54

Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

12:41

Українкам виплатять від 50 000 до 150 000 грн: хто може отримати допомогу

12:34

Нереальна солона вівсянка на сніданок: помідори та сир

12:20

Для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні - FT

12:16

Загроза наступу росіян до Сум: Світан розкрив тривожний сценарійВідео

11:56

Удар РФ по пологовому будинку в Харкові: Зеленський жорстко відреагувавФото

11:53

"Пішов із життя під звук шахедів": у Києві прощаються з Ігорем Покладом

11:33

Майже на 30%: базові в Україні продукти неочікувано подорожчали на третину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти