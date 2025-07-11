Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву

Вже найближчим часом планується фіналізація постачання ключового обладнання для цього виробництва.

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В Україні побудують 9 новітніх реакторів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

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Westinghouse запускає виробництво ядерного палива в Україні

Україна вироблятиме компоненти для ядерного палива самостійно

Американська компанія Westinghouse Electric Company та український енергетичний гігант НАЕК "Енергоатом" уклали нові угоди про запуск виробництва складових ядерного палива в Україні за американськими технологіями, розповідає пресслужба Міністерства енергетики України.

Це партнерство має стратегічне значення для зміцнення паливної безпеки української атомної енергетики, адже мова йде про впровадження повністю західної технології палива, розробленої спеціально для реакторів ВВЕР.

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"Ця домовленість є ще одним стратегічним кроком на шляху до енергетичної незалежності України. Розвиток вітчизняного виробництва тепловиділяючих збірок за технологією Westinghouse не лише підвищує надійність постачання ядерного палива, але й раз і назавжди усуває залежність від російських паливних ланцюжків", — підкреслив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго наголосили, що на початку року одне з підприємств "Енергоатому" отримало сертифікацію від Westinghouse як офіційний виробник компонентів для паливних збірок ВВЕР-1000. Це стало відправною точкою для створення високотехнологічного виробництва на території України.

Окрім цього, компанії планують збудувати дев’ять сучасних реакторів нового покоління (III+), які відзначаються пасивними системами безпеки, модульною архітектурою та високим рівнем ефективності.

Угоди США та України - останні новини

Нагадаємо, Главред раніше повідомляв, що 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і США про співпрацю у сфері корисних копалин.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський привітав це рішення. За його словами, угода між Україною та США відкриває новий етап у відносинах між країнами.

Водночас, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це рішення відкриває шлях до наступного етапу - узгодження двох технічних угод у межах партнерства з США.

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Про джерело: Міністерство економіки України Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

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