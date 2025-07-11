Податкова 'накаже' бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

Зменшені штрафи (25% і 50%) діяли з 2023 року для допомоги бізнесу адаптуватися до нових умов.

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Змінюються правила фіскального контролю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Завершується період зі зменшеними штрафами за порушення правил застосування РРО/ПРРО

Податкова служба закликає підприємців дотримуватися встановлених правил

З 1 серпня 2025 року в Україні завершиться період, коли діяли знижені штрафи за порушення правил використання касових апаратів - РРО та програмних РРО (ПРРО). Про це нагадала Державна податкова служба (ДПС).

У 2023 році, після того як фіскальні органи знову отримали повноваження застосовувати штрафні санкції в повному обсязі, було прийнято рішення тимчасово зменшити розміри штрафів до 25% і 50%. Це зробили, аби дати підприємцям час на пристосування до нових вимог.

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Однак з серпня ці послаблення скасовуються. Відтоді за недотримання правил фіскалізації знову накладатимуться повні штрафи:

100% від вартості проданих товарів або наданих послуг - за перше порушення;

150% - за кожне наступне.

У податковій наголошують на необхідності дотримуватись вимог законодавства: використовувати зареєстровані РРО та ПРРО, здійснювати розрахунки на повну суму продажу, а також надавати покупцям фіскальні чеки у паперовому або електронному вигляді.

Перевірка платежів українців податковою – що відомо

Раніше Главред попереджав, що податкова перевіряє надходження коштів на картки українців. У разі підозри на підприємницьку діяльність без зареєстрованого ФОП приходить попередження.

Також і у Верховній Раді розказали, до чого готуватися. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи чекає на українців податок на продаж особистих речей.

Окрім цього, українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки. Оподаткування торкнеться саме фізичних осіб, а не структурних джерел.

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Про джерело: Державна податкова служба України Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

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