Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

Нацбанк опустив курс долара та євро.

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Гривня "з'їдає" долар та євро / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара НБУ встановив на 14 липня

Скільки коштуватиме євро з 14 липня

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив на понеділок, 14 липня, курс долара та євро відносно гривні. Європейська валюта опустилася нижче рівня 49 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,78 грн/дол., що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Це свідчить про незначне, але стабільне укріплення національної валюти.

відео дня

Також гривня продовжила посилювати позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на 14 липня становить 48,84 грн/євро, що на 14 копійок менше від попереднього значення.

На міжбанківському валютному ринку також зафіксовано падіння. Долар США торгується на рівні 41,76–41,79 грн/долар (курс знизився на 9 копійок у порівнянні із попереднім днем).

Курс долара в обмінниках трохи зріс і досяг 41,00 грн. Курс євро на готівковому ринку навпаки знизився до 49,30 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс валют в Україні на 11 липня знову зріс. Долар США подорожчав на 4 копійки - до 41,82 грн, а євро зріс на 13 копійок - до 48,98 грн.

Також економіст Іван Ус радить не поспішати купувати євро, бо в короткостроковій перспективі це не вигідно. Він прогнозує, що до осені долар може зміцнитися, а євро - знизитися до 45–47 грн. Найкраще зберігати заощадження в обох валютах.

Крім цього, у липні курс долара в Україні може зрости до 41,6–42,2 грн. Наразі в банках він становить 41,53/42,07 грн, в обмінниках - 41,27/41,81 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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