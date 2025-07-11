Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

Руслана Заклінська
11 липня 2025, 17:39
203
Нацбанк опустив курс долара та євро.
Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня
Гривня "з'їдає" долар та євро / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара НБУ встановив на 14 липня
  • Скільки коштуватиме євро з 14 липня
  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив на понеділок, 14 липня, курс долара та євро відносно гривні. Європейська валюта опустилася нижче рівня 49 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,78 грн/дол., що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Це свідчить про незначне, але стабільне укріплення національної валюти.

відео дня

Також гривня продовжила посилювати позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на 14 липня становить 48,84 грн/євро, що на 14 копійок менше від попереднього значення.

На міжбанківському валютному ринку також зафіксовано падіння. Долар США торгується на рівні 41,76–41,79 грн/долар (курс знизився на 9 копійок у порівнянні із попереднім днем).

Курс долара в обмінниках трохи зріс і досяг 41,00 грн. Курс євро на готівковому ринку навпаки знизився до 49,30 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс валют в Україні на 11 липня знову зріс. Долар США подорожчав на 4 копійки - до 41,82 грн, а євро зріс на 13 копійок - до 48,98 грн.

Також економіст Іван Ус радить не поспішати купувати євро, бо в короткостроковій перспективі це не вигідно. Він прогнозує, що до осені долар може зміцнитися, а євро - знизитися до 45–47 грн. Найкраще зберігати заощадження в обох валютах.

Крім цього, у липні курс долара в Україні може зрости до 41,6–42,2 грн. Наразі в банках він становить 41,53/42,07 грн, в обмінниках - 41,27/41,81 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ухилявся від служби й використовував авто ЗСУ: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

Ухилявся від служби й використовував авто ЗСУ: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:56Україна
Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

19:38Синоптик
"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем

18:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

Останні новини

20:21

Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня

19:56

Ухилявся від служби й використовував авто ЗСУ: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:38

"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги

19:38

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

19:36

Ветеран: Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто "воює" у ресторанах

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
19:34

В Москві думали, що їх бояться: як Європа насміхалась з російського символа

19:10

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронамиПогляд

18:55

Які країни неможливо завоювати: блогерка здивувала відповіддю

18:52

Коли святкуємо Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у 2025 році: нові дати і традиціїВідео

Реклама
18:32

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачемВідео

18:30

Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано

18:07

Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву

17:52

Свіжість буде триматися тижнями: як зробити освіжувач для унітазу своїми руками

17:48

Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

17:40

"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

17:39

Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

16:49

Подарує молодість і здоров'я: чим потрібно вмитися 12 липня, прикмети

16:44

Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

16:37

Без грама майонезу та з трьох інгредієнтів: рецепт смачного та ситного салату

16:36

Як прибрати черв'яків з черешні: перевірений метод

Реклама
16:33

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

16:26

Чи можна брати дрова з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

16:07

"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

15:48

Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

15:47

Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю

15:31

Чому Радянський Союз напав на Афганістан: правда, яку мало хто знає

15:24

870 грн щомісяця: деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії

15:21

Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

14:34

"Порізати на металобрухт": стала відома доля єдиного авіаносця РФ

14:32

Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

14:11

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

14:07

Що робити, щоб не згоріти на сонці: лікар озвучив головні правила

13:53

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:49

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

13:45

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:40

ТСК вивчить ефективність НАБУ після низки викриттів і критичних висновків аудиту - нардеп

13:33

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

13:15

"Йде нова атака": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

13:11

Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

Реклама
13:06

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в УкраїніВідео

12:58

Мінус 15% за тиждень: в Україні популярна ягода дешевшає на очах

12:54

Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

12:41

Українкам виплатять від 50 000 до 150 000 грн: хто може отримати допомогу

12:34

Нереальна солона вівсянка на сніданок: помідори та сир

12:20

Для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні - FT

12:16

Загроза наступу росіян до Сум: Світан розкрив тривожний сценарійВідео

11:56

Удар РФ по пологовому будинку в Харкові: Зеленський жорстко відреагувавФото

11:53

"Пішов із життя під звук шахедів": у Києві прощаються з Ігорем Покладом

11:33

Майже на 30%: базові в Україні продукти неочікувано подорожчали на третину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти