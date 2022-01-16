НП в Карпатах: на жінку з дитиною зійшла лавина

Постраждалі зараз у свідомості.
У Карпатах під час сходження на Говерлу жінка з дитиною потрапили під лавину. Їх госпіталізували до Яремчанської центральної міської лікарні на Івано-Франківщині.
Як пише Суспільне, рятувальників на місце події не викликали.
"15 січня медики "швидкої" привезли двох пацієнтів - 49-річну жінку та 12-річну дитину. У дитини - травма руки, стан задовільний. У жінки - травма хребта. Вони розповіли, що, коли здійснювали сходження на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони у свідомості, але мають психологічну травму", - повідомив директор медзакладу Олександр Соколовський.
Як відомо, через другий рівень сніголавинної небезпеки, Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру рекомендував туристам 15 та 16 січня утриматися від походів у гори.
Рятувальники попереджають, що вибратися з лавини самостійно неможливо.
Проте цими рекомендаціями знехтували і туристи з Одеси, які вирішили піднятися на Говерлу. В результаті, загинула 57-річна жінка. Її син з нареченою також отримали травми.
Пізніше стало відомо, що жінка померла у свій день народження від удару головою. До вершини вони не дійшли метрів 800. Через лід назад просто злетіли.
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