Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

Українські виробники постійно вдосконалюються і накопичують досвід.

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Більшість країн "далеко відстають" від України у сфері боротьби з дронами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Євроуряди вклали мільярди в системи, які не працюють

Більшість країн "далеко відстають" від України в галузі боротьби з дронами

Деякі недобросовісні європейські виробники дронів намагаються вивідати і вкрасти секрети українських компаній, щоб потім використовувати ці дані у своїх PR-кампаніях і "підробляти" бойові випробування. Про це розповів виданню The Telegraph генеральний директор української фірми з виробництва дронів Skyeton Роман Княженко.

За його словами, деякі західні компанії-виробники заявляють про "проведені бойові випробування" після всього кількох коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту.

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"У результаті європейські уряди вклали мільярди фунтів у системи, які насправді не працюють, відволікаючи ресурси від оборони своїх країн і підтримки України", - пише видання.

Так, Княженко розповів, що виробники дронів відвідують його компанію з пропозиціями про співпрацю, але насправді використовують ці візити, щоб вивідати секрети.

"Багато європейських виробників дронів роблять фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з низкою з них. Але інші обіцяють багато чого тільки для того, щоб поговорити з вами побільше, дізнатися, які у вас секрети, а потім зникають. Ці нечесні компанії намагаються винюхати, як ми працюємо, які рішення в нас є, які працюють на полі бою. Потім вони створюють красиві презентації про те, як вони працюють в Україні. Але насправді вони здійснили всього кілька польотів у Львові", - каже Княженко.

За словами Княженка, іноді в текстах презентацій дронів з Європи він читає "буквально свої власні слова, без будь-яких змін".

У результаті, зазначає він, мільярди доларів ідуть компаніям, які досі не мають уявлення про те, чим вони займаються, і фактично, країна, яка закуповує такі дрони, "інвестує в технологію, яка насправді є підробкою".

Так, він навів приклад із постачанням камер для їхнього дрона Raybird від європейської компанії, з яких тільки половина була в робочому стані.

На його думку, одна з основних проблем полягає в нерозумінні деякими європейськими компаніями складнощів, пов'язаних із виробництвом БПЛА.

"Вони думають, що, приїхавши сюди і подивившись чийсь завод, вони легко зможуть створити те саме в себе", - каже він.

При цьому він навів як приклад виробництво, наприклад, автомобілів, де такий підхід неможливий. Він підкреслив, що українські виробники постійно вдосконалюються і накопичують досвід - "три роки тут здаються 20 роками мирного часу".

"Дехто думає: це легко, ми просто зробимо це. Але всередині компанії ми накопичуємо тисячі секретів, прийомів і досвіду. Без усього цього нічого не буде працювати як треба", - наголосив він, додавши, що більшість країн "далеко відстають" від України в галузі боротьби з безпілотниками.

Замість того, щоб фінансувати стартапи, Княженко закликав західні країни розглянути можливість фінансування українських заводів на їхній території.

Дрони в Україні - головне:

Оборонна технологічна революція в Україні змушує Захід переглядати підходи до військових поставок. Тоді як Росія продовжує покладатися на численну армію, масовані ракетні обстріли і дронові атаки, Україна демонструє інший підхід - створення сучасних безпілотників, роботизованих платформ і передових систем у надкороткі терміни і з обмеженим бюджетом.

Як повідомляв Главред, в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.

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