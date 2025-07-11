Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 15:48
71
Українські виробники постійно вдосконалюються і накопичують досвід.
Більшість країн
Більшість країн "далеко відстають" від України у сфері боротьби з дронами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Євроуряди вклали мільярди в системи, які не працюють
  • Більшість країн "далеко відстають" від України в галузі боротьби з дронами

Деякі недобросовісні європейські виробники дронів намагаються вивідати і вкрасти секрети українських компаній, щоб потім використовувати ці дані у своїх PR-кампаніях і "підробляти" бойові випробування. Про це розповів виданню The Telegraph генеральний директор української фірми з виробництва дронів Skyeton Роман Княженко.

За його словами, деякі західні компанії-виробники заявляють про "проведені бойові випробування" після всього кількох коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту.

відео дня

"У результаті європейські уряди вклали мільярди фунтів у системи, які насправді не працюють, відволікаючи ресурси від оборони своїх країн і підтримки України", - пише видання.

Так, Княженко розповів, що виробники дронів відвідують його компанію з пропозиціями про співпрацю, але насправді використовують ці візити, щоб вивідати секрети.

"Багато європейських виробників дронів роблять фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з низкою з них. Але інші обіцяють багато чого тільки для того, щоб поговорити з вами побільше, дізнатися, які у вас секрети, а потім зникають. Ці нечесні компанії намагаються винюхати, як ми працюємо, які рішення в нас є, які працюють на полі бою. Потім вони створюють красиві презентації про те, як вони працюють в Україні. Але насправді вони здійснили всього кілька польотів у Львові", - каже Княженко.

За словами Княженка, іноді в текстах презентацій дронів з Європи він читає "буквально свої власні слова, без будь-яких змін".

У результаті, зазначає він, мільярди доларів ідуть компаніям, які досі не мають уявлення про те, чим вони займаються, і фактично, країна, яка закуповує такі дрони, "інвестує в технологію, яка насправді є підробкою".

Так, він навів приклад із постачанням камер для їхнього дрона Raybird від європейської компанії, з яких тільки половина була в робочому стані.

На його думку, одна з основних проблем полягає в нерозумінні деякими європейськими компаніями складнощів, пов'язаних із виробництвом БПЛА.

"Вони думають, що, приїхавши сюди і подивившись чийсь завод, вони легко зможуть створити те саме в себе", - каже він.

При цьому він навів як приклад виробництво, наприклад, автомобілів, де такий підхід неможливий. Він підкреслив, що українські виробники постійно вдосконалюються і накопичують досвід - "три роки тут здаються 20 роками мирного часу".

"Дехто думає: це легко, ми просто зробимо це. Але всередині компанії ми накопичуємо тисячі секретів, прийомів і досвіду. Без усього цього нічого не буде працювати як треба", - наголосив він, додавши, що більшість країн "далеко відстають" від України в галузі боротьби з безпілотниками.

Замість того, щоб фінансувати стартапи, Княженко закликав західні країни розглянути можливість фінансування українських заводів на їхній території.

Дрони в Україні - головне:

Оборонна технологічна революція в Україні змушує Захід переглядати підходи до військових поставок. Тоді як Росія продовжує покладатися на численну армію, масовані ракетні обстріли і дронові атаки, Україна демонструє інший підхід - створення сучасних безпілотників, роботизованих платформ і передових систем у надкороткі терміни і з обмеженим бюджетом.

Як повідомляв Главред, в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.

Читайте також:

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ безпілотник дрони
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

16:44Економіка
Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

16:33Світ
"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

16:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми

Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми

Путін іде ва-банк: навіщо Кремль готує 1,5 млн солдатів, українців попередили

Путін іде ва-банк: навіщо Кремль готує 1,5 млн солдатів, українців попередили

Останні новини

16:44

Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

16:37

Без грама майонезу та з трьох інгредієнтів: рецепт смачного та ситного салату

16:36

Як прибрати черв'яків з черешні: перевірений метод

16:33

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

16:26

Чи можна брати дрова з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
16:07

"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

15:48

Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

15:47

Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю

15:31

Чому Радянський Союз напав на Афганістан: правда, яку мало хто знає

Реклама
15:24

870 грн щомісяця: деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії

15:21

Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

14:34

"Порізати на металобрухт": стала відома доля єдиного авіаносця РФ

14:32

Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

14:11

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

14:07

Що робити, щоб не згоріти на сонці: лікар озвучив головні правила

13:53

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:49

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

13:45

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:40

ТСК вивчить ефективність НАБУ після низки викриттів і критичних висновків аудиту - нардеп

Реклама
13:33

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

13:15

"Йде нова атака": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

13:11

Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

13:06

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в УкраїніВідео

12:58

Мінус 15% за тиждень: в Україні популярна ягода дешевшає на очах

12:54

Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

12:41

Українкам виплатять від 50 000 до 150 000 грн: хто може отримати допомогу

12:34

Нереальна солона вівсянка на сніданок: помідори та сир

12:20

Для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні - FT

12:16

Загроза наступу росіян до Сум: Світан розкрив тривожний сценарійВідео

11:56

Удар РФ по пологовому будинку в Харкові: Зеленський жорстко відреагувавФото

11:53

"Пішов із життя під звук шахедів": у Києві прощаються з Ігорем Покладом

11:33

Майже на 30%: базові в Україні продукти неочікувано подорожчали на третину

11:31

В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити

11:12

Виділять 260 млн грн: у Києві запускають систему перехоплення ворожих дронів

11:10

Підірвано офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено бригаду "елітних" військ росіян

11:08

Різко вдарить по здоров’ю: чому не можна читати у транспортіВідео

11:07

Родич режисера "Сватів" вирушив убивати всіх українців

11:04

Китайський гороскоп на завтра 12 липня: Кроликам - заздрість, Бикам - дурниці

10:40

Навіть зібрав усі цитати: Лавров пожалівся Рубіо на ЗеленськогоВідео

Реклама
10:21

У РФ заявили про атаку дронів: вибухи чули в Тулі, на Курщині та під Москвою

10:14

Олена Кравець схудла на 9 кілограмів - який вона має вигляд тепер

10:11

В Одесі прогриміли вибухи: ЗМІ дізналися про "приліт" дронів РФ по будівлі ТЦКВідео

09:28

"Це головна причина": що сталося між Макроном та його дружиною насправді

09:24

Зникнуть щастя і добробут: священник сказав, чи можна виносити сміття після заходу сонцяВідео

09:13

Гороскоп на завтра 12 липня: Ракам - фінансова вигода, Скорпіонам - яскравий день

09:12

Там були породіллі із малюками: Шахеди "зачепили" пологовий будинок у ХарковіФотоВідео

09:12

РФ має виконати одну умову: Мерц висунув Москві жорсткий ультиматум

09:00

Війна не закінчиться раніше 2028-2029 років, Крим буде звільнено ще за Путіна – СвітанВідео

08:42

Ціни стрімко полетіли вниз: популярна ягода стала доступнішою для українців

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій КозловськийОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти