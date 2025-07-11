Отримував 'відкати' та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

Нардеп пропонував українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

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Євген Шевченко отримав нову підозру / колаж: Главред, фото: СБУ, Вікіпедія

Коротко:

Нардепу Євгену Шевченко оголосили підозру

Він створював штучні перешкоди при доставці товарів та вимагав хабар

Депутат ще з листопада 2024 року перебуває під вартою

Правоохоронці оголосили нову підозру чинному народному депутату України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

Відомо, що депутат з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. Зараз його "спіймали" на нових злочинах. За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться по Євгена Шевченка.

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Так, правоохоронці розповіли, що депутат у 2021 році організував укладення договору постачання мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання.

За даними слідства, він видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Так, прикриваючись зв’язками із Білоруссю, нардеп створював штучні перешкоди при доставці товарів в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн гривень.

"Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа. Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив", - йдеться у повідомленні.

Депутатові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Шевченку оголосили підозру / фото: СБУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник голови КМДА отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. За даними ЗМІ йдеться про Володимира Прокопіва.

Також в Україні затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру. Згодом він намагався виїхати з України.

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