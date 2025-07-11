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Російську путіністку-ведучу терміново госпіталізували

Олена Кюпелі
11 липня 2025, 23:03
108
Путіністку Ангеліну Вовк госпіталізували в терористичній Росії.
Путіністку Вовк госпіталізували
Путіністку Вовк госпіталізували / Колаж Главред, фото МК

Коротко:

  • Що сталося з путіністкою Вовк
  • Що каже її директор

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про те, що популярну російську ведучу-українофобку, яка прославилася завдяки програмі "Пісня Року" Ангеліну Вовк, терміново госпіталізовано.

Повідомляється, що путіністці стало погано, їй викликали швидку і вирішувалося питання про госпіталізацію.

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Незважаючи на те, що директор Вовк спростувала госпіталізацію путіністки. Чутки про погіршення її здоров'я з'являються регулярно.

Ангеліна Вовк
Ангеліна Вовк / kp.ru

Ангеліна Вовк починала свою кар'єру як диктор новин, а потім стала вести музичні та розважальні програми. Вона була ведучою "Пісні року" в парі з Євгеном Меньшовим, а також дитячої передачі "На добраніч малюки".

У 2017 році Вовк відвідала анексований Росією український Крим. Там же вона взяла участь у пропагандистському заході, за що потрапила в базу "Миротворець".

А в листопаді 2022 року Вовк збиралася на Донбас із Хрюшею і Степашком, щоб "зупинити українську армію". "Думаю, треба якось зупинити ту сторону. Щоб вони по-іншому поглянули на ці події. І я сказала своїй приятельці, що я візьму Хрюшу і Степашку і поїду туди, на фронт, і звернуся до українців. У мене теж є українська кров. Я їм теж читала казки. І думаю: раптом мене почують", - заявила росіянка пропагандисту Корчевникову.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

Нагадаємо, у зірки кулінарного шоу "МастерШеф" і шеф-кухаря Ольги Мартиновської почався новий етап у стосунках. Крім того вона вперше показала коханого.

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