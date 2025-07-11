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Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

Руслана Заклінська
11 липня 2025, 16:33
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У МЗС підтвердили візит спецпредставника Трампа до Києва.
Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо
Спецпредставник Трампа приїде до Києва / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України
  • Він відвідає Київ 14 липня
  • Келлог перебуватиме в Україні тиждень

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відвідає Київ 14 липня. Його візит триватиме цілий тиждень. Про це він особисто повідомив журналістці Новини.Live під час Конференції з питань відновлення України.

"Ми будемо в Києві в понеділок. Так що ми там будемо цілий тиждень", - сказав Келлог.

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Інформацію про запланований візит підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу зазначив, що Київ очікує на Келлога і вже готує низку офіційних зустрічей.

"І будемо раді його прийняти в Києві та мати з ним низку зустрічей", - зазначив Тихий, передає УНІАН.

За словами речника, наступного тижня заплановано більше двосторонніх контактів між Україною та Сполученими Штатами на різних рівнях.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Візити і заяви Кіта Келлога - новини за темою

Нагадаємо, у червні спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог відвідав Білорусь для зустрічі з Олександром Лукашенком. За даними Reuters, Келлог вважав цей візит можливим кроком до мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що звільнення білоруської опозиції після візиту Кіта Келлога до Мінська було задумане як піар-хід Дональда Трампа. Метою було показати, що Трамп досягнув того, чого не зміг зробити Джо Байден.

Як повідомляв Главред, нещодавно Келлог назвав заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про нібито затягування мирних переговорів з боку України та США - "орвелівською". Він наголосив, що звинувачення Росії безпідставні, а Дональд Трамп послідовно виступає за припинення війни.

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Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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