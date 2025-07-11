Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

Жорстке рішення було анонсоване партіями ХДС/ХСС та СДПН.

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Що відомо про зміни в Німеччині

Про що мова:

У Німеччині зменшать виплати новоприбулим українцям

Нові українські біженці отримуватимуть 441 євро

У Німеччині планують змінити умови соціальної допомоги для українських біженців, які приїхали та звертатимуться у Німеччині за отриманням тимчасового захисту після 1 квітня 2025 року. Їм пропонують встановити менші виплати, ніж тим, хто прибув раніше. Про наміри таких реформ оголосили ще навесні представники коаліційних партій німецького уряду: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), повідомляє DW.

Проте для цього необхідно внести зміни до законодавства, що регулює соціальний захист та статус осіб, які шукають притулку.

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Що зміниться для українців?

Якщо нові норми буде ухвалено, сума виплат для новоприбулих українців становитиме 441 євро замість 563 євро, які наразі отримують як українці, так і безробітні громадяни Німеччини. Новий розмір допомоги відповідає базовому рівню підтримки для осіб, які звертаються по притулок з інших країн.

Коли почнуть діяти нові правила?

Точна дата запровадження нових правил поки що невідома. У Федеральному міністерстві праці та соціальної політики зазначили, що "Міністерство веде підготовку до законодавчого процесу. Мета - якнайшвидше схвалити зміни на засіданні Кабінету міністрів".

Речник відомства також підтвердив намір уряду розділити українців, які шукають тимчасового захисту, на дві категорії. Ті, хто встиг отримати статус до 1 квітня 2025 року, і надалі користуватимуться повним пакетом соціальної допомоги. Натомість новоприбулі отримуватимуть меншу суму, як і біженці з інших держав.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Які можливі наслідки нововведення?

Місцеві органи влади занепокоєні, що нові правила можуть спричинити труднощі: від зростання адміністративного навантаження до фінансових витрат, адже підтримка нових біженців ляже на плечі місцевих бюджетів.

Крім того, громади бояться хвилі судових позовів через зміну правил "заднім числом". Водночас юристи заспокоюють, що повертати вже отримані виплати українцям не доведеться.

Українські біженці в країнах Європи - останні новини

Як писав Главред, до 4 березня 2027 року ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців. Він мав діяти до 4 березня 2026 року.

В той же час в одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців. За відмову виконувати такі роботи будуть забирати частину допомоги.

Окрім цього, на українських біженців у Європі чекають нові витрати. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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