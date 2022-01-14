Годують по іншому меню та окремо від інших: дітей-пільговиків зробили ізгоями на Львівщині

Дітей-пільговиків годують окремо від інших / Facebook Yuliya Dmytruk

У місті Червоноград Львівської області в школах дітей-пільговиків годують окремо від однокласників. Дітям дають інші страви і садять за окремим столом.

Як повідомила член Громадської ради при виконкомі Червоноградської міськради Юлія Дмитрук спільноті "Батьки SOS", до неї звернулися батьки першокласниці, яка навчається в одній зі шкіл Червонограда та отримує безкоштовне харчування.

Через те, що діти харчуються окремо, над ними насміхаються інші учні, каже активістка.

"По суті, діти-пільговики отримують харчування в початкових класах безкоштовно і вартість їх порції становить 34 грн. Решта ж учні купують собі порцію за 35 грн. Якщо в класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від інших однокласників. Діти насміхаються над пільговиками, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці", - написала Юлія Дмитрук.

читайте такожУкраїнці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критикуАктивістка також опублікувала фото того, як виглядає меню для дітей в одній зі шкіл Червонограда.

"Рис і риба – це для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета – для тих, хто платить. Така собі сегрегація", - зазначила Юлія Дмитрук.

Раніше в мережі показали, чим годують дітей у різних школах України. У Маріуполі Донецької області, наприклад, страви з одного меню, нагадують абсолютно різні страви.