Страшні тортури: під Запоріжжям підлітка роздягли та змушували їсти запалені цигарки

Підліток терпів жорстокі тортури / pixabay

В Запорізькій області місцева компанія жорстоко познущалася над своїм однолітком. Підлітка змушували їсти палаючі сигарети. Поліція за цим фактом відкрила справу.

Мати 14-річного хлопця розповіла, що сина роздягли і обливали на вулиці холодною водою.

За даними Відділу комунікації поліції Запорізької області, повідомлення від неї надійшло 15 січня близько 23:40 до відділу поліції №6 Запорізького районного управління

Попередньо встановлено, що інцидент стався ввечері того ж дня.

Зокрема, шестеро людей у віці від 12 до 15 років нібито запросили свого колишнього однокласника в будинок одного з них в селищі міського типу Кушугум. Потім хлопця побили і почали всіляко знущатися.

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Більш того, родичі почали шукати хлопця, тому що його мобільний був вимкнений.

Особи всіх шістьох зловмисників вже встановлені, правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків.

Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 127 (тортури) Кримінального кодексу України. За такий злочин встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Видання 061.ua пише, що за словами матері підлітка били, гасили об нього недопалки, поливали холодною водою, роздягли і виводили голим на вулицю.

"Йому подзвонила дівчинка, і він пішов на зустріч. Я його знайшла близько 18: 00. У нього відібрали телефон. Він не прийшов додому, і я почала дзвонити йому, але його телефон був відключений. Потім я знайшла його старий телефон і почала обдзвонювати всіх, хто є в записнику. Мені сказали, що бачили його зі Славіком. Знайшла маму цього хлопчика, і нам сказали адресу, за якою він проживає. Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Було 7 осіб. І хлопчики, і дівчатка. Мені його вивели. Придумали казку, що його знайшли... На тілі Єгора опіки від сигарети. Його змушувати ковтати підпалені сигарети. Змушували роздягатися, на вулицю виводили і холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали", - розповіла мама потерпілого.

Допомогу хлопцеві надавали медики.

Нагадаємо, під Миколаєвом чоловік по-звірячому зґвалтував сплячу дитину, а потім втік, забувши на місці злочину свої труси. Дівчинку він попросив не розповідати про це рідним і назвав те, що трапилося їх "маленьким секретом".

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