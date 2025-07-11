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"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 16:07
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Буданов заявив, що американська підтримка для України продовжиться "найближчим часом".
Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні
Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

  • США можуть передати додаткові системи ППО
  • РФ не зможе до кінця цього року повністю захопити Донецьку область
  • Буданов планує залишатися на своїй посаді до завершення війни

Припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця 2025 року. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

"Чи реально це зробити - так. Чи складно - ні. Для цього потрібні як мінімум три сторони - Україна, Росія і США. І ми досягнемо цієї позиції", - зазначив він.

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Буданов заявив, що американська підтримка для України продовжиться "найближчим часом", і що США можуть передати додаткові системи протиповітряної оборони.

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше", - додав начальник ГУР.

Він зазначив, що Росія не зможе до кінця цього року повністю захопити Донецьку область.

Крім того, Буданов повідомив, що російські війська "мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли" в Дніпропетровську область. При цьому, за його словами, вони намагаються створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

Буданов також зізнався, що планує залишатися на своїй посаді до завершення війни з РФ.

"Зараз моя мрія - зупинити цю війну. Україна - це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим хочу займатися", - зазначив Буданов.

Наступного місяця виповниться п'ять років його роботи на посаді керівника ГУР. До слів журналіста, він додав: "Якщо я виживу". Буданов пояснив, що "може статися все, що завгодно" і розповів про меморіал у своєму відомстві, присвячений розвідникам, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Війна в Україні - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом найближчих місяців основним завданням армії країни-агресора Росії залишатиметься спроба розширити сухопутний коридор на лінії фронту. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

При цьому він висловив переконання, що Дніпропетровська область навряд чи стане новим осередком бойових дій. За словами Свитана, окупантам надто складно туди дістатися, адже відстань до Дніпра - понад 200 кілометрів, тому просування в цьому напрямку наразі малоймовірне.

На сьогодні головні сили російських військ зосереджені на сході Покровського напрямку - окупанти намагаються прорватися до Костянтинівки. Як повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов, у цьому районі противник стягнув понад 100 тисяч солдатів.

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Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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війна в Україні новини США ПВО Володимир Зеленський Кирило Буданов
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