У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

Фото і відео борту Ан-124 "Руслан" над столицею України з'явилися в багатьох столичних пабліках.

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У небі над Києвом помітили цивільний літак / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У небі над Києвом помітили цивільний літак, що пролітав

Були опубліковані кадри, на яких можна розрізнити напис на літаку

У небі над Києвом помітили цивільний літак, що пролітав у п'ятницю вдень, 11 липня.

Фото і відео борту над столицею України з'явилися в багатьох столичних пабліках.

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Пізніше було опубліковано кадри, на яких можна розрізнити напис "Антонов" на фюзеляжі літака.

За всіма ознаками, борт був вантажним літаком Ан-124 "Руслан".

Згідно з даними сервісу Flightradar24, борт вилетів із Дніпра і на момент публікації перебував у небі над Черкаською областю України.

/ Скриншот

Водночас на сайті сервісу борт був позначений буквосполученням "PTNPNH2", що може бути відсиланням до знаменитої кричалки ультрас, присвяченій диктатору РФ Володимиру Путіну.

Як пишуть користувачі в Мережі, проліт цивільного літака в небі над Києвом було зафіксовано вперше з моменту початку повномасштабної війни РФ у 2022 році.

Відомо, що з 24 лютого 2022 року польоти будь-яких не військових літаків над Україною заборонені.

Дивіться відео - у небі над Києвом помітили цивільний літак:

/ Скріншот

Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".

Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.

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Що відомо про літак Ан-124 "Руслан" Кодове ім'я НАТО Condor - радянський транспортний літак розробки КБ Антонова. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві. Вироблявся в колишньому СРСР спочатку на ДП Київський авіаційний завод "Авіант" і серійно в Ульяновську в РФ. Головний конструктор Віктор Толмачов. Загалом було побудовано 55 літаків, пише Вікіпедія.

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