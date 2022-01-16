У Миколаївській області чоловік зґвалтував дитину і переконував, що "це маленький секрет"

Дівчинка спала, коли неадекват доторкнувся до неї / pixabay

У Миколаївській області чоловік заліз в сусідський будинок і зґвалтувати малолітню дочку своєї знайомої, коли та солодко спала.

Як повідомляє ТСН.иа, про це йдеться у вироку Новоодеського районного суду Миколаївської області.

За інформацією суду, у підозрюваного двоє малолітніх дітей. Даний жахливий інцидент трапився 14 липня 2020 в 2:30.

Ґвалтівника помітив родич потерпілої.

До цього часу неадекват не визнав свою провину, а проникнення в чужий будинок аргументував тим, що хотів поговорити з мамою дівчинки, яка в ту ніч була на роботі.

Реклама

Про зґвалтування дочки жінка дізналася, коли повернулася додому. На той час в будинку було повно родичів, в тому числі батько дівчинки, і копів.

Свідком наруги став двоюрідний брат дівчинки. Він випадково опинився там, коли повернувся за речами, які забув напередодні.

Хлопець почув, як хтось плаче і кличе маму, і покликав свого дядька і матір, щоб ті допомогли дівчинці. Підозрюваний побачивши їх втік, забувши надіти труси.

Дружина ґвалтівника на місці злочину впізнала нижню білизну свого чоловіка. Але на суді встала на бік чоловіка.

Дівчинка факт наруги над собою підтвердила. За її словами, насильник переконував її нічого не говорити матері і заявив, що це буде "їх маленьким секретом".

Експертизи довели, що дівчинку зґвалтував саме підозрюваний.

"Чоловіка визнали винним за ч.4 ст. 152 КК України і засудили до 12 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити 46187 грн за проведення експертиз. Засуджений буде внесений до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи", - сказано у вироку суду.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі чоловік по-звірячому знущався над дитиною і регулярно ґвалтував свою дочку.

Читайте також: