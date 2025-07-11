Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

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- На території бази РФ прогримів вибух
- П'ятеро загарбників із Росгвардії ліквідовані
Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з місцевим рухом опору провело в четвер, 10 липня, операцію на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області.
Як повідомляє прес-служба ГУР МО, на території підприємства, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, прогримів вибух.
"Детонація сталася в момент, коли росіяни "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт - п'ятеро загарбників із так званої росгвардії ліквідовано. Унаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв'язком, яку керманичі російської армії планували використати для управління окупаційними військами", - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що після гучних вибухів у Мелітополі стало відомо про приліт за місцем базування російських окупантів.
Як повідомлялося раніше, знищення ворожих сил у Мелітополі сталося біля заводу автотракторних запчастин. Там вибухнув ВАЗ 2110 із трьома військовослужбовцями РФ.
Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору в березні минулого року успішної вогневої поразки завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці.
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Про джерело: ГУР
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