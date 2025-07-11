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Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

Олексій Тесля
11 липня 2025, 15:21
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На території підприємства, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, прогримів вибух.
Мелітополь, вибух
У Мелітополі чули вибухи / Фото з відкритих джерел, УНІАН

Головне:

  • На території бази РФ прогримів вибух
  • П'ятеро загарбників із Росгвардії ліквідовані

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з місцевим рухом опору провело в четвер, 10 липня, операцію на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області.

Як повідомляє прес-служба ГУР МО, на території підприємства, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, прогримів вибух.

відео дня

"Детонація сталася в момент, коли росіяни "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт - п'ятеро загарбників із так званої росгвардії ліквідовано. Унаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв'язком, яку керманичі російської армії планували використати для управління окупаційними військами", - ідеться в повідомленні.

Скріншот
Screenshot / ГУР

Раніше повідомлялося про те, що після гучних вибухів у Мелітополі стало відомо про приліт за місцем базування російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, знищення ворожих сил у Мелітополі сталося біля заводу автотракторних запчастин. Там вибухнув ВАЗ 2110 із трьома військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору в березні минулого року успішної вогневої поразки завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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