Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

Руслана Заклінська
20 жовтня 2025, 22:42
243
У вересні ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 29,7% порівняно з минулим роком.
Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%
Ціни на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 29,7% за рік
  • Найбільше подорожчали яйця, курятина, свинина, олія та масло
  • Подешевшали деякі овочі

Ціни на продукти в Україні відчутно зростають. Найбільше подорожчали яйця, м’ясо, олія та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими. Про це свідчать дані Держстату.

Станом на вересень цього року вартість харчових продуктів зросла в середньому на 29,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому окремі категорії товарів подорожчали значно сильніше за середній показник, що прямо впливає на рівень споживчого кошика українців.

відео дня

Найбільше зростання спостерігається серед щоденних продуктів, без яких складно уявити раціон більшості українських сімей. Курячі яйця - абсолютний лідер за темпами зростання. Вони подорожчали на 53,6% за рік.

Олія соняшникова зросла в ціні на 32,8%, хоча ще минулого року вона коштувала відчутно менше.

У групі молочної продукції найпомітніше подорожчало вершкове масло - на 29,2%. Ціна на молоко зросла на 18,2%, а на м’які сири - на 18,1%.

Пшеничний хліб подорожчав на 20,8%, причому майже так само зросла вартість борошна - на 20,2%. Стрибок цін відбувся і на гречку, яка додала у вартості 20,8% і залишається однією з найдорожчих круп в Україні.

Ціни на м'ясо

Куряче філе подорожчало на 34,8%, що робить його менш доступним як бюджетну альтернативу яловичині та свинині.

Серед м’ясних продуктів найбільше зросла ціна на свинину – на 37,8%. Аналітики прогнозують, що подорожчання триватиме і надалі, оскільки наприкінці року традиційно зростає попит перед новорічними та різдвяними святами.

Ціни на овочі і фрукти

Яблука додали в ціні одразу 84,4%. Такий стрибок пояснюється сезонними факторами та меншою пропозицією з українських садів.

Єдиним популярним продуктом, який суттєво подешевшав, стала білокачанна капуста. Її ціна впала майже наполовину, на 49,4%.

Також знизилася вартість картоплі - на 13,3%. Це пояснюється хорошим цьогорічним урожаєм та стабільним постачанням з українських регіонів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти можуть подорожчати в жовтні - думка експерта

Науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус попередив, що у жовтні в Україні можуть зрости ціни на молочні продукти. За його словами, тренд подорожчання молока, масла, сметани та сирів збережеться і навіть посилиться.

Основні причини зростання цін - скорочення пропозиції молока на внутрішньому ринку та підвищення собівартості його виробництва і переробки. Це призводить до того, що молочна продукція поступово дорожчає і до кінця місяця може додати ще кілька відсотків у ціні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль зростають ціни на тепличні огірки через їхній дефіцит. Наразі огірки продають по 75-90 грн за кілограм, що на 15% більше, ніж тиждень тому.

Також оптові ціни на овочі та фрукти в Україні за тиждень помітно змінилися. Подорожчала картопля, огірки, томати, кабачки та перець, тоді як більшість видів капусти подешевшала.

Крім цього, в Україні цьогорічний урожай меду стане одним із найнижчих за останні роки - очікується лише 25-35% від звичного обсягу. Через дефіцит меду його вистачить лише для внутрішнього споживання, а експорт буде обмежений.

Читайте також:

Про джерело: Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків зазнав атаки КАБами: пролунала серія вибухів, є постраждалі

Харків зазнав атаки КАБами: пролунала серія вибухів, є постраждалі

00:57Війна
У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

23:18Україна
"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

23:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Гороскоп на сьогодні 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Гороскоп на сьогодні 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:57

Харків зазнав атаки КАБами: пролунала серія вибухів, є постраждалі

00:49

Від спортсмена до актора: учасницею "Холостяка-14" стала дівчина відомого українського футболіста

20 жовтня, понеділок
23:50

Усик назвав наступного суперника: коли і з ким відбудеться бій українця

23:28

Татова чи мамина: у Мережі з'явилися нові фото Лізи Галкіної

23:18

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
23:05

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

22:42

Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

22:19

Уже офіційно Бражко: Даша Квіткова засвітила свій новий паспорт

22:14

Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

Реклама
21:54

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

21:49

"Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

21:13

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

21:11

З 2026 року на дорогах з'являться авто з рожевими номерами - всі подробиці

20:35

Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

20:16

"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

20:02

Вода з вихлопу: експерт розповів, коли це норма, а коли передвісник ремонту

19:45

Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогнозВідео

19:35

Де у квартирі не можна вмикати обігрівач - названо небезпечні місця

19:35

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:29

Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

Реклама
19:12

БЕБ запроваджує Індекс економічної безпеки регіонів - Цивінський

19:10

Трамп дав Путіну останній шанс зупинитисяПогляд

18:58

Як правильно українською сказати "високомірний" - шість найкращих варіантівВідео

18:53

Осіння обрізка малини по-новому: простий метод, який змінює врожай навесніВідео

18:40

Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

18:31

Як зберегти ясний розум у 80: відкриття вчених, що змінює уявлення про старістьВідео

18:18

У Києві пройшла акція проти корупції на війні

18:16

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

18:07

Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

18:05

Представники РФ та США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату

17:55

Більшість навіть не здогадується: що означають наліпки з цифрами на яблуках

17:50

Російські КАБи тепер летять набагато далі - в ГУР попередили про нову загрозу

17:43

Головоломка для гострого зору: потрібно знайти заховане зображення за 5 секунд

17:19

Українські зірки на голлівудських екранах і ціна секретів: 6 причин подивитися серіал "Агентство"

17:10

Гетманцев замішаний у зливі даних Дія.City та фінансуванні агентурної мережі ФСБ - журналіст

17:08

Обшук у НАБУ: детектив "засвітився" у схемах із оформленням елітного майна на родичів

17:00

Три знаки зодіаку побачать світло в кінці тунелю: хто забуде про проблеми

16:55

Два села в Україні визнано найкращими в світі - де вони знаходяться і чим унікальніВідео

16:53

Наслідки будуть фатальними: які автомобілі не варто заправляти "до повного"

16:51

Три області України під особливою загрозою: в ГУР розкрили нову тактику атак РФ

Реклама
16:47

Театр говорить про наш біль: про що вистава "Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки"

16:32

Валюта раптово обвалилась: новий курс НБУ на 21 жовтня

16:30

Будуть далекобійні відповіді на російський терор: важливі рішення Ставки

16:17

Хотіли відродити СРСР в Україні: СБУ викрила мережу неокомуністів

16:08

Неймовірна намазка за копійки: готуємо смачну закуску за 5 хвилин

15:58

Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель

15:46

Путініст Кіркоров визнав свою помилку як батька - що сталося з дітьми

15:45

Масштаби руйнувань будуть більшими: військовий попередив про небезпеку через нові бомби

15:38

Скоро переплюне позначку 42 гривні: в Україні очікується стрибок курсу долара

15:33

У Кремлі відреагували на пропозицію Трампа і розкрили план щодо України

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти