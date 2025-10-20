Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

У вересні ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 29,7% порівняно з минулим роком.

Ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні відчутно зростають. Найбільше подорожчали яйця, м’ясо, олія та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими. Про це свідчать дані Держстату.

Станом на вересень цього року вартість харчових продуктів зросла в середньому на 29,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому окремі категорії товарів подорожчали значно сильніше за середній показник, що прямо впливає на рівень споживчого кошика українців.

Найбільше зростання спостерігається серед щоденних продуктів, без яких складно уявити раціон більшості українських сімей. Курячі яйця - абсолютний лідер за темпами зростання. Вони подорожчали на 53,6% за рік.

Олія соняшникова зросла в ціні на 32,8%, хоча ще минулого року вона коштувала відчутно менше.

У групі молочної продукції найпомітніше подорожчало вершкове масло - на 29,2%. Ціна на молоко зросла на 18,2%, а на м’які сири - на 18,1%.

Пшеничний хліб подорожчав на 20,8%, причому майже так само зросла вартість борошна - на 20,2%. Стрибок цін відбувся і на гречку, яка додала у вартості 20,8% і залишається однією з найдорожчих круп в Україні.

Ціни на м'ясо

Куряче філе подорожчало на 34,8%, що робить його менш доступним як бюджетну альтернативу яловичині та свинині.

Серед м’ясних продуктів найбільше зросла ціна на свинину – на 37,8%. Аналітики прогнозують, що подорожчання триватиме і надалі, оскільки наприкінці року традиційно зростає попит перед новорічними та різдвяними святами.



Ціни на овочі і фрукти

Яблука додали в ціні одразу 84,4%. Такий стрибок пояснюється сезонними факторами та меншою пропозицією з українських садів.

Єдиним популярним продуктом, який суттєво подешевшав, стала білокачанна капуста. Її ціна впала майже наполовину, на 49,4%.

Також знизилася вартість картоплі - на 13,3%. Це пояснюється хорошим цьогорічним урожаєм та стабільним постачанням з українських регіонів.

Які продукти можуть подорожчати в жовтні - думка експерта

Науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус попередив, що у жовтні в Україні можуть зрости ціни на молочні продукти. За його словами, тренд подорожчання молока, масла, сметани та сирів збережеться і навіть посилиться.

Основні причини зростання цін - скорочення пропозиції молока на внутрішньому ринку та підвищення собівартості його виробництва і переробки. Це призводить до того, що молочна продукція поступово дорожчає і до кінця місяця може додати ще кілька відсотків у ціні.

Як повідомляв Главред, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль зростають ціни на тепличні огірки через їхній дефіцит. Наразі огірки продають по 75-90 грн за кілограм, що на 15% більше, ніж тиждень тому.

Також оптові ціни на овочі та фрукти в Україні за тиждень помітно змінилися. Подорожчала картопля, огірки, томати, кабачки та перець, тоді як більшість видів капусти подешевшала.

Крім цього, в Україні цьогорічний урожай меду стане одним із найнижчих за останні роки - очікується лише 25-35% від звичного обсягу. Через дефіцит меду його вистачить лише для внутрішнього споживання, а експорт буде обмежений.

