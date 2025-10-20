Ціни на овочі рвонули вгору: в Україні дорожчають популярні продукти

Суттєво подорожчали кабачки, діапазон цін на які звузився - з 20-45 грн/кг до 45-50 грн/кг.

Ви дізнаєтеся:

Як змінилися ціни на популярні овочі

Як змінилися ціни на популярні фрукти

Оптові ціни на картоплю в Україні за тиждень зросли з 10-12 гривень до 11-13 гривень за кілограм. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Огірки та помідори теж продовжили дорожчати. Ціни на них істотно зросли - з 40-75 грн/кг до 75-105 грн/кг і з 20-50 грн/кг до 28-80 грн/кг за томати відповідно.

Капуста здебільшого подешевшала. Цвітна капуста коштує 27-40 гривень за кілограм проти 35-55 гривень тижнем раніше. Броколі продають по 40-50 гривень, попередня ціна становила 45-60 гривень за кілограм.

Водночас білокачанна капуста додала три гривні до своєї вартості - з 6-12 грн/кг до 9-12 грн/кг. Ціни на пекінську капусту залишилися незмінними - 25-35 грн/кг.

Суттєво подорожчали кабачки, діапазон цін на які звузився - з 20-45 грн/кг до 45-50 грн/кг. Також збільшилася вартість перцю: солодкого - з 55-70 грн/кг до 60-80 грн/кг і Білозерки - з 25-38 грн/кг до 35-45 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті подорожчали груші - з 30-70 грн/кг до 30-85 грн/кг і сливи - з 10-45 грн/кг до 20-45 грн/кг. Нижній поріг цін на лохину зріс - її продають по 300-400 грн/кг порівняно з 220-400 грн/кг до того.

Ціни на яблука залишилися стабільними. Їх, як і за тиждень до того, продають від 20 до 85 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Експертна оцінка причин зростання цін

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для Главреда зазначив, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні становить близько 400 мільйонів доларів. За його словами, основною причиною нестабільних цін є брак сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б зберігати врожай тривалий час.

"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але як тільки продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук, наголосивши на важливості інвестицій у зберігання врожаю для стабілізації ринку.

