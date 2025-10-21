Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Ціна на одну з найдоступніших круп суттєво змінилася.

В українських супермаркетах подорожчали деякі крупи / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні дорожчають крупи

Гречка в середньому коштує більше 40 гривень за кілограм

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема суттєво подорожчали у супермаркетах деякі крупи. Про це свідчать останні дані на сайті Мінфін.

Серед круп найпомітніше подорожчали рис та гречка. Ціни на них сьогодні, 21 жовтня, вищі за кілька гривень, ніж середньомісячні показники за вересень цього року.

Як у супермаркетах переписали ціни

Один кілограм гречки станом на 21 жовтня в середньому коштує вже 40,95 гривні, в той час як минулого місяця ціна на цю крупу становила 34,86 гривні.

Водночас рис подорожчав не так помітно. Довгий рис коштує тепер в середньому 60,17 гривні за кілограм проти 58,04 гривень минулого місяця.

Пропарений довгий рис супермаркети продають за середньою ціною 54,43 гривні, хоча ще минулого місяця він коштував 53,12 гривні. А ось круглий рис найдорожчий - 61,52 гривні за кілограм замість 59,08 гривень, які він коштував у вересні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на крупи в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував можливе підвищення цін на крупи через ворожі удари по енергетиці України.

Через російські атаки електроенергія може подорожчати, але ціни якщо і будуть змінюватися, то не раніше зими. Восени різкого скачка цін на крупи на ринку експерт не прогнозує.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. За даними аналітиків, вартість овоча піднялася до 70–80 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що у жовтні в Україні продовжує спостерігатися тенденція до зниження закупівельних цін на кукурудзу. Водночас обсяги пропозицій зерна на внутрішньому ринку зростають повільними темпами.

