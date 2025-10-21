Рус
В Україні можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти - що вплине на ціни

Марія Николишин
21 жовтня 2025, 14:40
Через російські обстріли енергетики в Україні може подорожчати продукція.
В Україні можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти - що вплине на ціни
Які продукти можуть подорожчати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Удари по енергетиці впливатимуть на вартість продуктів
  • Найбільше можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти
  • Також може подорожчати продукція, яка потребує постійного охолодження

Росіяни вчергове намагаються зруйнувати енергетичну систему України. Через це може зрости вартість деяких продуктів. Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі 24 Каналу.

За його словами, вплив російських обстрілів буде на ті види продукції, де залучено найбільше технологічних процесів у виробництві кінцевого продукту.

відео дня

"Тобто товари переробки та довгострокового зберігання матимуть справу із найбільшими викликами, що відображатиметься на ціні. Сюди входять молочні, м'ясні продукти", - наголосив він.

Аналітик також додав, що через обстріли енергетики може подорожчати продукція, котра потребує постійного охолодження, включаючи овочі та фрукти.

Від чого залежать ціни на м'ясо

Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" к.е.н. Наталія Копитець сказала, що в Україні продовжується тенденція до подорожчання основних видів м’яса.

За її словами, головними причинами здорожчання є військово-економічна ситуація в країні.

"На вартість свинини додатково вплинула африканська чума свиней, що скоротила поголів’я та пропозицію цього виду м’яса. Для м’яса птиці здорожчання пояснюється підвищенням собівартості виробництва через зростання цін на енергоресурси, комбікорми", - додала вона.

В Україні можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти - що вплине на ціни
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні відчутно зростають. Найбільше подорожчали яйця, м’ясо, олія та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими.

Також відомо, що в Україні вже п’ятий тиждень поспіль продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки. Чергове подорожчання провокує дефіцит тепличного огірка, оскільки пропозиція цієї продукції у місцевих комбінатах дуже обмежена.

Крім того, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко сказав, що до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо ціни на продукти молочні продукти новини України





Численні вибухи та пожежа: невідомі дрони атакували Ростовську областьВідео

08:10

Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?Погляд

08:00

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

