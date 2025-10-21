В Україні можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти - що вплине на ціни

Через російські обстріли енергетики в Україні може подорожчати продукція.

Які продукти можуть подорожчати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Удари по енергетиці впливатимуть на вартість продуктів

Найбільше можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти

Також може подорожчати продукція, яка потребує постійного охолодження

Росіяни вчергове намагаються зруйнувати енергетичну систему України. Через це може зрости вартість деяких продуктів. Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі 24 Каналу.

За його словами, вплив російських обстрілів буде на ті види продукції, де залучено найбільше технологічних процесів у виробництві кінцевого продукту.

"Тобто товари переробки та довгострокового зберігання матимуть справу із найбільшими викликами, що відображатиметься на ціні. Сюди входять молочні, м'ясні продукти", - наголосив він.

Аналітик також додав, що через обстріли енергетики може подорожчати продукція, котра потребує постійного охолодження, включаючи овочі та фрукти.

Від чого залежать ціни на м'ясо

Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" к.е.н. Наталія Копитець сказала, що в Україні продовжується тенденція до подорожчання основних видів м’яса.

За її словами, головними причинами здорожчання є військово-економічна ситуація в країні.

"На вартість свинини додатково вплинула африканська чума свиней, що скоротила поголів’я та пропозицію цього виду м’яса. Для м’яса птиці здорожчання пояснюється підвищенням собівартості виробництва через зростання цін на енергоресурси, комбікорми", - додала вона.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні відчутно зростають. Найбільше подорожчали яйця, м’ясо, олія та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими.

Також відомо, що в Україні вже п’ятий тиждень поспіль продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки. Чергове подорожчання провокує дефіцит тепличного огірка, оскільки пропозиція цієї продукції у місцевих комбінатах дуже обмежена.

Крім того, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко сказав, що до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

