Полонений "азовець" Дутчак гордо відповідає на провокаційні питання російських журналістів: відео

Російські пропагандисти допитали українського полоненого "азовця" Владислава Дутчака / скріншот

У мережі з'явилося відео допиту українського військового Владислава Дутчака - молодшого сержанта полку "Азов". Його опублікували російські журналісти.

Українські військовий хоробро і гордо відповідає на всі питання російських пропагандистів, в тому числі і провокаційні. Варто зазначити, що на його обличчі немає слідів можливих тортур.

Як повідомив сам Владислав, він не брав безпосередню участь у бойових діях, а читав військовим лекції з історії, а також сприяв тому, щоб вони могли критично мислити.

Український захисник відповів на запитання журналістів про те, хто для нього жителі "ЛДНР".

"Українці. Серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти і їхні діти знайдуть спільну мову", - сказав молодший сержант.

Пропагандисти намагалися отримати підтвердження того, що "Азов" причетний до масових поховань у Маріуполі, проте військовий все це спростував і гордо заявив, що це неможливо.

Молодший сержант акцентував увагу на тому, що українська сторона обіцяла докласти всіх зусиль для обміну наших захисників на російських військових.

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Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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