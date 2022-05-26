Як до захисників Азовсталі ставляться в полоні: з'явилися нові подробиці

Азовсталь / Reuters , planet.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що до захисників Азовсталі не застосовують насильства.

За його словами, згодом всіх бійців повинні обміняти на полонених росіян, передає 24 канали.

"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур або ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив Секретар РНБО.

За його словами, по можливості влада братиме активну участь, а зараз є домовленість, щоб не розголошувати деталі.

"Зараз ми мовчимо, щоб вони були живі і здорові", - додав він.

Данілов повідомив, що питанням звільнення полонених "азовців" займаються люди, які брали на себе такі гарантії.

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Евакуація з Азовсталі

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід українських військових з території оточеного ворогами заводу "Азовсталь" у Маріуполі має завершитися найближчим часом.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що у РФ можуть завищувати кількість захисників України, які тримали оборону на Азовсталі в Маріуполі.

Це робиться для того, щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу.

7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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