Вибухи та клуби диму: дрони атакували стратегічний об’єкт в Росії

Опубліковано кадри, на яких видно великі клуби чорного диму.

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Вибухи у Волгоградській області / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Волгоградській області РФ лунали вибухи

Дрони, ймовірно, атакували нафтобазу

Також порушено електроживлення в мережі залізниці в Жовтневому районі

В ніч на 27 липня у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві жалілись на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об’єкті.

Так, очевидці у соціальних мережах опублікували відео з вибухами та полум’ям, яке, за їхніми словами, виникло на території об'єкта, схожого на нафтобазу. На кадрах видно великі клуби чорного диму, що здіймаються у небо.

відео дня

Водночас, місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що сили протиповітряної оборони "спрацювали штатно" і нібито знищили всі ворожі безпілотники.

"Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі", - додав він.

Що цікаво, хоча росіяни не підтверджують факт ураження саме нафтобази у Волгоградській області, але масштаби пожежі на фото викликають припущення, що мішенню став паливний або логістичний вузол, критично важливий для військових потреб.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи у Волгоградській області РФ – відео:

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".

В ніч на 23 липня БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Зокрема, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та Таганрозі. Дрони атакували залізничний вокзал у Новочеркаську.

Крім того, 19 липня жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові. Росіяни писали, що "щось вибухнуло в полі".

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