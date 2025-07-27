Вибухи та клуби диму: дрони атакували стратегічний об’єкт в Росії

Коротко:
- У Волгоградській області РФ лунали вибухи
- Дрони, ймовірно, атакували нафтобазу
- Також порушено електроживлення в мережі залізниці в Жовтневому районі
В ніч на 27 липня у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві жалілись на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об’єкті.
Так, очевидці у соціальних мережах опублікували відео з вибухами та полум’ям, яке, за їхніми словами, виникло на території об'єкта, схожого на нафтобазу. На кадрах видно великі клуби чорного диму, що здіймаються у небо.
Водночас, місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що сили протиповітряної оборони "спрацювали штатно" і нібито знищили всі ворожі безпілотники.
"Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі", - додав він.
Що цікаво, хоча росіяни не підтверджують факт ураження саме нафтобази у Волгоградській області, але масштаби пожежі на фото викликають припущення, що мішенню став паливний або логістичний вузол, критично важливий для військових потреб.
Вибухи у Волгоградській області РФ – відео:
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".
В ніч на 23 липня БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Зокрема, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та Таганрозі. Дрони атакували залізничний вокзал у Новочеркаську.
Крім того, 19 липня жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові. Росіяни писали, що "щось вибухнуло в полі".
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