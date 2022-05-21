Фортеця "Маріуполь": боєць "Азова" зняв фільм про "Азовсталь"

Дмитро Козацький (позивний "Орест") провів на "Азовсталі" в оточенні 84 дні - не випускав з рук фотоапарат і працював під обстрілами росіян весь час.
Пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький (позивний "Орест"), перед виходом з території практично знищеного російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі зняв короткометражний фільм-прощання. Відео було опубліковано на YouTube-каналі проєкту Babylon'13.
Ролик вийшов тривалістю понад 4,5 хвилини. У ньому можна побачити, в які руїни люті і оскаженілі атаки і обстріли російських окупантів перетворили колись потужний завод, який волею доль останнім оплотом захисників Маріуполя.
Дмитро Козацький провів на "Азовсталі" 84 дні. У титрах до картини зазначається, що знята вона була за день того, як боєць "Азова" здався в полон за наказом українського командування.
Що відомо про Дмитра Козацького
Дмитро всі 84 дні фіксував подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Молодий чоловік з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом, але навіть не підозрював, що його мрія здійсниться за таких важких обставин.
З 24 лютого він не випускав з рук фотоапарат і працював під обстрілами росіян весь час.
Вдома, на Житомирщині, на нього чекають рідні - мама та молодша сестра.
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Евакуація з Азовсталі
16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.
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