Фортеця "Маріуполь": боєць "Азова" зняв фільм про "Азовсталь"

Пресофіцер " Азова "перед полоном зняв фільм про" Азовсталь " / twitter.com/Kozatsky_D / полк "Азов"

Пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький (позивний "Орест"), перед виходом з території практично знищеного російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі зняв короткометражний фільм-прощання. Відео було опубліковано на YouTube-каналі проєкту Babylon'13.

Ролик вийшов тривалістю понад 4,5 хвилини. У ньому можна побачити, в які руїни люті і оскаженілі атаки і обстріли російських окупантів перетворили колись потужний завод, який волею доль останнім оплотом захисників Маріуполя.

Дмитро Козацький провів на "Азовсталі" 84 дні. У титрах до картини зазначається, що знята вона була за день того, як боєць "Азова" здався в полон за наказом українського командування.

Що відомо про Дмитра Козацького

Дмитро всі 84 дні фіксував подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Молодий чоловік з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом, але навіть не підозрював, що його мрія здійсниться за таких важких обставин.

З 24 лютого він не випускав з рук фотоапарат і працював під обстрілами росіян весь час.

Вдома, на Житомирщині, на нього чекають рідні - мама та молодша сестра.

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Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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