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Найближчим часом може різко погіршитися самопочуття: країну накрила жорстка магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
27 липня 2025, 00:25
32
Очікується, що потужність магнітної бурі може сягнути 5-ти балів.
магнітна буря
Україну атакує 5-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона буде такою потужною, що навіть може негативно вплинути на здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність магнітної бурі раптово почала зростати 22 липня. Тоді вона досягла 5-ти балів. Наступного дня вона стала ще сильнішою - 6 балів. На такому рівні вона протрималася два дні.

відео дня

25 липня буря пішла на спад. Вона знизилася до 4-х балів, але 27 лютого знову почала зростати. Цього дня потужність бурі досягла 5-ти балів. Очікується, що 28 липня вона опуститься до 3-х балів.

магнітна буря
Україну атакує 5-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу С. Повідомляється, що 27 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 35 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.

Найближчим часом може різко погіршитися самопочуття: країну накрила жорстка магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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