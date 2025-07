РФ готує більш масовані удари по Україні: аналітики попереджають про небезпеку

Головне:

Російські окупанти нарощують виробництво ракет та ударних дронів. Не виключення, що ворог готує масштабніші удари по Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували останні комбіновані атаки армії РФ на українські міста. Вони нагадали, що ворог завдав, у ніч на 26 липня, масованого удару по Україні, запустивши ракети і безпілотники по Україні.

За даними ISW, російська оборонна промисловість нарощує свої потужності з виробництва ракет і дронів.

Аналітики зазначають, що Росія зможе запускати до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

"Дедалі масштабніші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Як писав Главред, російські окупанти у ніч на суботу, 26 липня, вдарили по Україні ракетами, дронами та КАБами. Найбільший удар прийшовся по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та відповідних областях. У трьох українських містах внаслідок атаки є загиблі й постраждалі.

У суботу, 26 липня, вдарили по Сумах дронами. Нардеп Олександр Качура повідомив, що був удар по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.

Тим часом російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов сказав, що у країні-агресорі Росії байдуже ставляться до втрат серед цивільного населення. Тому інтенсивність ударів РФ по Україні наростатиме.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.