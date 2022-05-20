З Азовсталі, ймовірно, вийшли близько 1700 українських військових – британська розвідка

Росія збирається перекинути свої знесилені в Маріуполі війська без підготовки/ Reuters

Країна-агресорка РФ може перекинути свої сили з Маріуполя, щоб підсилити операції на Донбасі.

Російські війська, які наступали на українських захисників у місті, знесилені. Проте в РФ не збираються витрачати час на те, щоб переоснастити їх. Такі дані британської розвідки оприлюднило Міноборони Великої Британії.

"Після того, як Росія убезпечить Маріуполь, ймовірно, вона перекине свої сили для посилення операцій на Донбасі. Постійний опір українців у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та відремонтовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати", – зазначається у повідомленні.

Проте у британській розвідці зазначають, що РФ передислоковуватиме війська без належної підготовки. Адже передислокація може бути тривалим процесом, а в Кремлі не хочуть витрачати багато часу.

На командування російської армії тиснуть зверху, адже керівництво РФ очікує досягнення оперативних цілей.

"Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил", – наголосили у розвідці Великої Британії.

Також у британській розвідці повідомили, що з Азовсталі, ймовірно, вийшли близько 1700 українських військових, і невідомо, скільки захисників України ще лишаються на території металургійного комбінату.

Що відбувається зараз на Азовсталі

Раніше повідомлялося, що російські окупанти хочуть знести комбінат Азовсталь і побудувати там паркову зону чи технопарк. Про такі плани заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, пізніше інформацію про це повідомили також у Маріупольській міській раді.

Також раніше Пушилін висловлювався щодо того, що хоче зробити курорт з розбомбленого росіянами Маріуполя. В Офісі президента такі плани потролили. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що українські спецслужби випишуть кожному рашисту індивідуальний "гарячий тур".

Нагадаємо, ввечері 19 травня Азов записав нове повідомлення з Маріуполя. Святослав Паламар (Калина) наголосив, що командування українських захисників знаходиться на заводі Азовсталь у Маріуполі, де триває певна операція, деталі якої зараз не можна розголошувати.

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