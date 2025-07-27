У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

Про що говорить сенатор:
- Зеленський ризикує втратити авторитет і підтримку
- Це може спровокувати новий закон про НАБУ і САП
У США обговорюють імовірність втрати авторитету і підтримки президента України Володимира Зеленського. Причиною цього може стати корупція. Про це заявив американський сенатор Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії, у своєму повідомленні на платформі Х.
Щоб подібне не сталося, Зеленському потрібно дотримуватися принципів боротьби з корупцією в контексті рішень про діяльність НАБУ і САП, вважає він.
"Сподіваюся, Зеленський і надалі дотримуватиметься принципів прозорості та боротьби з корупцією. Від цього залежить його авторитет і підтримка", - написав він.
Закон 12414 - останні новини
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.
Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян. Уже 22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.
Як повідомляв Главред, на тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії. А 24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради.
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