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У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

Ангеліна Підвисоцька
27 липня 2025, 01:47
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Сенатор США переконаний, що Зеленський може втратити авторитет через новий закон про НАБУ і САП.
Зеленський, мітинг НАБУ
Зеленський може втратити авторитет / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Про що говорить сенатор:

  • Зеленський ризикує втратити авторитет і підтримку
  • Це може спровокувати новий закон про НАБУ і САП

У США обговорюють імовірність втрати авторитету і підтримки президента України Володимира Зеленського. Причиною цього може стати корупція. Про це заявив американський сенатор Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії, у своєму повідомленні на платформі Х.

Щоб подібне не сталося, Зеленському потрібно дотримуватися принципів боротьби з корупцією в контексті рішень про діяльність НАБУ і САП, вважає він.

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"Сподіваюся, Зеленський і надалі дотримуватиметься принципів прозорості та боротьби з корупцією. Від цього залежить його авторитет і підтримка", - написав він.

Закон 12414 - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян. Уже 22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, на тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії. А 24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради.

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