Стало відомо, коли обміняють евакуйованих з Азовсталі військових

Стало відомо, коли обміняють евакуйованих з Азовсталі українських військових / Коллаж УНИАН, facebook.com/NGUmainpage

Україна продовжує працювати над обміном поранених українських військових, яких напередодні евакуювали з Азовсталі. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, коли це станеться.

Через те, що військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями, в першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. У лікарні на окупованих територіях поки перебувають 52 евакуйованих воїна з важкими пораненнями.

Українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

"Азовсталь: гуманітарна операція триває. В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 тяжкопоранених наших військовослужбовця. Після стабілізації їх стану ми обміняємо їх на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - написала Ірина Верещук.

Поки невідомо, на яких умовах і за якою формулою буде проходити обмін українських воїнів з Азовсталі на російських окупантів.

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Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила під час виступу заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Інформацію про евакуацію бійців Азова також підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 травня повідомило, що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих увечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну". Також проводяться всі необхідні заходи з порятунку тих, хто залишився на Азовсталі.

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