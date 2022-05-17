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Евакуація військових із Азовсталі: вивезли понад 200 осіб, їх обміняють

17 травня 2022, 00:26

Для подальшого повернення українських військових додому буде проведена процедура обміну.

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Почалася евакуація військових з Азовсталі / фото скрін

16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені до Оленівки. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила під час виступу заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Інформацію про евакуацію бійців Азову також підтвердив і президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні.

"Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.", - зазначив Зеленський.

"Азовсталь. Розпочато складну операцію з порятунку українських воїнів. Життя наших людей - безцінне", - повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату" Азовсталь "(Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату "Азовсталь".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу" Азовсталь", в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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Азов Володимир Зеленський Азовсталь новини України Андрій Єрмак Ганна Маляр
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