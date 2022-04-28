"Кати з Богданівки": з'явилися імена і фото окупантів, які знущалися з українців під Києвом

З'явилися імена і фото окупантів, які катували українців під Києвом / radiosvoboda.org

Журналісти встановили особи двох окупантів з 15-ї окремої мотострілецької бригади, які катували українців у селі Богданівка Броварського району.

Журналістка "Схем" Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook повідомила, що два кати в погонах знущалися з місцевого священнослужителя, змушували його роздягатися на людях.

"Ці ж російські військові катували полоненого українця, якого після жорстокого побиття тримали в підвалі кілька днів без їжі і води. Ми встановили особи цих двох росіян", - розповіла вона

За даними розслідувачів ними було Олександр "Метал" Васильєв (ліворуч) та Олексій "Шмель" Булгаков (праворуч). Один майор, інший капітан. 15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада. Обидва родом з Самари.

radiosvoboda.org

Сьогодні українські правоохоронці офіційно оголосили "катам з Богданівки" Васильєву і Булгакову підозру в "порушенні законів і звичаїв війни", повідомила журналістка.

Зазначимо, що після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які здійснювали там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних жителів, частину з яких не просто вбили, а замучили. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, в якій будуть зафіксовані всі російські окупанти, які здійснювали військові злочини проти українців.

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