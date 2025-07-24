Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Генерал повідомив, що може продовжити і без того довготривалу війну країни-агресорки Росії.

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До якого року може затягнутися війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, t.me/Zaluzhnui

Що сказав Залужний:

Війна в Україні перейшла у затяжну фазу

Якщо Україна погодиться на перемир'я, війна може тривати ще майже 10 років

В Україні з 2024 року почалася нова війна, у якій старі методи вже не діють. Тому вона може тривати довго, якщо українці не подбають про свій захист у перспективі.

Про це LB.ua розповів посол України у Великій Британії Валерій Залужний. За його словами, війна "старого зразка", яка почалась 24 лютого 2022 року, закінчилась приблизно в грудні 2023 року.

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"З 2024 року розпочалася зовсім інша війни – війна на виснаження та тривати може довго", - наголосив Залужний.

Він пояснив, що має на увазі саме те, які методи наступу використовує країна-агресорка Росія. На думку посла України, зараз на лінії фронту є місця, які призначені для того, щоб вбивати.

У такій ситуації, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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