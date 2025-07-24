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Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП: основні положення

Руслана Заклінська
24 липня 2025, 20:16
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Розгляд законопроєкту відбудеться на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.
Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП: основні положення
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про НАБУ і САП / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Головне:

  • Президент подав до ВРУ законопроєкт з нормами про НАБУ і САП
  • Законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП
  • Рада розгляне законопроєкт на найближчому пленарному засіданні

У четвер, 24 липня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який закріплює незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Документ направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Законопроєкт передбачає, що підрозділи внутрішнього контролю НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Офісу генпрокурора та Нацполіції щонайменше раз на два роки проводитимуть поліграфологічні дослідження співробітників, які мають доступ до державної таємниці, на предмет можливих дій на користь Росії. Методологія таких перевірок узгоджується зі Службою безпеки України.

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Окрім того, протягом шести місяців з моменту набуття чинності закону СБУ має провести додаткову перевірку таких працівників на предмет аналогічних загроз.

Посилення розшуку правопорушників

Законопроєкт передбачає посилення роботи з розшуку та екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду або відбування покарання в Україні.

Особливу увагу в законопроекті приділено питанню міжнародного розшуку осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду або відбування покарання. Офіс генерального прокурора та Міністерство юстиції України мають посилити роботу в цьому напрямку. У разі потреби протягом трьох місяців з дня набрання чинності закону вони повинні разом із Кабінетом Міністрів розробити необхідні зміни до законодавства.

Повернення активів

Також передбачено активізацію процесу повернення активів, здобутих злочинним шляхом за кордоном. У цьому мають брати участь НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національна поліція та Державна служба фінансового моніторингу. Ці органи, у випадку потреби, також повинні підготувати законодавчі зміни протягом трьох місяців.

Важливою нормою законопроекту є обмеження виїзду працівників НАБУ за кордон під час воєнного стану.

"Кабінету Міністрів України та Національному антикорупційному бюро України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії військового стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень", - йдеться у тексті.

Коли Рада розгляне законопроект

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, що документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Наразі його дата невідома.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та НАБУ підтримали ініціативу президента і зазначили, що цей документ відновлює повноваження і гарантії незалежності антикорупційних органів.

Що ще передбачає законопроєкт

Закон закріплює статус САП як органу, який здійснює процесуальне керівництво розслідуваннями злочинів у підслідності НАБУ. Визначається, що повідомлення про підозру депутатам може надсилати не лише генеральний прокурор, а й керівник САП.

Справи, що належать до підслідності НАБУ, не можуть передаватися іншим правоохоронним органам, за винятком випадків, коли через об’єктивні обставини, наприклад воєнний стан, НАБУ не може здійснювати досудове розслідування. У таких випадках рішення про передачу справ ухвалює керівник САП чи генеральний прокурор.

Спори щодо підслідності у кримінальних провадженнях, які можуть належати НАБУ, вирішує Генеральний прокурор або його заступник - керівник САП.

Детективи НАБУ зобов’язані виконувати лише письмові вказівки прокурорів САП. Також закон передбачає можливість очільника САП просити продовжити строки досудового розслідування на один рік.

Закон 12414 - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ та САП переходить до генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що спричинило хвилю невдоволення серед громадян. Уже 22 та 23 липня у Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, на тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів та захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії. А 24 липня Зеленський повідомив, що у цей день подасть законопроект до Верховнох Ради.

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Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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