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У 2026 році Кремль постане перед вибором, якого боїться найбільше — Залужний

Юрій Берендій
24 липня 2025, 16:43
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2026 рік стане для РФ критичним у війні, адже втрати досягли межі, а мобілізація в Пітері та Москві видається неприпустимою, вказує Залужний.
У 2026 році Кремль постане перед вибором, якого боїться найбільше — Залужний
Залужний анонсував проблеми для Росії - чого чекати / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Залужний:

  • Втрати України та РФ у війні досягли критичного рівня
  • У 2026 році Росія опиниться перед складним вибором
  • Майбутнє війни будуть визначати технології

У 2026 році Росія опиниться перед визначальним вибором, який суттєво вплине на хід повномасштабної війни проти України. Таку думку висловив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю LB Live.

Він зауважив, що втрати з обох сторін уже досягли критичного рівня, а Росія, окрім цього, зіткнулася з глибокими демографічними проблемами.

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"У Росії зараз стоїть вибір, я в цьому абсолютно впевнений, що 2026 року доведеться або дійсно набирати знову "м'ясо", але брати вже його в Петербурзі, у Москві, в решті міст, або щось думати, бо, найімовірніше, цей варіант неприпустимий", - сказав Залужний.

За словами Залужного, масова мобілізація у великих містах РФ є політично неприйнятною для Кремля, оскільки завдасть серйозного удару по російській економіці.

Він також зазначив, що навіть розширення мобілізації не дасть Росії суттєвих переваг на фронті. Залужний навів приклад, що перемогу може забезпечити, зокрема, технологічний прорив — наприклад, якщо хтось в Україні почне виготовляти мільярди безпілотників вартістю по 5 доларів, тоді вже буде неважливо, скільки людей у ворога.

Він підкреслив, що майбутнє війни — за технологіями, а не масовим використанням людських ресурсів.

"Демографічний фактор - він вимагатиме мінімум людей... Майбутня війна - це наддешеві засоби надвисокої ефективності", - резюмував Залужний.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російсько-українська війна триває, і багато хто сподівається на переломний момент, який би міг наблизити або мир, або принаймні перемир’я. Такий сценарій у найближчому майбутньому цілком реальний, вважає російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Тим часом Сполучені Штати затвердили для України два пакети військової допомоги на загальну суму 322 мільйони доларів, повідомило Міністерство оборони США.

Також речник МЗС Георгій Тихий заявив після переговорів у Стамбулі, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним "хоч завтра", аби обговорити можливість завершення війни.

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Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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війна в Україні Валерій Залужний
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