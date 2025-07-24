Чому Німеччина не поспішає передавати ракети Taurus Україні: експерт розкрив деталі

Німецькі військові визнають можливість передачі Україні лише обмеженої кількості ракет Taurus.

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Німеччина проводить перевірку стану ракет Taurus і планує продовжити їх службу до 2045 року / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Німеччина продовжує службу ракет Taurus до 2045 року, виробництво не відновлюють

Боєздатних ракет Taurus залишилось близько 150 одиниць

Україні можуть передати не більше 100 ракет у довгостроковій перспективі

Німеччина розпочала комплексну технічну перевірку крилатих ракет TAURUS з метою продовження їх служби до 2045 року. Незважаючи на значні витрати на підтримку боєздатності цих озброєнь, виробництво нових ракет не ведеться, а наявна кількість обмежена. Про це в ефірі Еспресо повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Нещодавно було укладено контракт на детальну перевірку технічного стану крилатих ракет TAURUS. Головна мета цієї роботи — підготувати ракети до продовження служби щонайменше до 2045 року, тобто приблизно до середини 2040-х. Для цього необхідно провести повну технічну оцінку, щоб визначити, як ракети змінилися за 20 років експлуатації.

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В рамках контракту потрібно врахувати вплив часу, виявити системи, що потребують заміни, а також розробити план їх оновлення, враховуючи, що виробництво нових ракет припинено, і знайти необхідні компоненти. На ці заходи уряд Німеччини виділяє значні кошти.

За його словами, витрати на продовження експлуатації TAURUS перевищують початкову вартість закупівлі, навіть із врахуванням інфляції. Водночас замовлення на нові ракети TAURUS Neo, які пропонував німецький оборонний комплекс, не було здійснено, а ознак майбутнього виробництва немає. Через це перевірка не дає надії на передачу цих ракет Україні.

"Проблема полягає в тому, що кількість наявних TAURUS дуже обмежена. Про них говорять ще з 2023 року. І кожного разу повторюється одна й та сама інформація: Німеччина має їх дуже мало. Загальна кількість ракет оцінювалася приблизно у 600 одиниць, а Німеччина заявляла, що близько 500 залишилось. Водночас реальна кількість боєздатних ракет, за даними парламентського комітету Бундестагу з оборони станом на 2023 рік, була 150", - додав Катков.

Він також нагадав про інцидент із витоком розмови очільника Повітряних сил Німеччини, перехопленої росіянами через незахищену Wi-Fi мережу під час поїздки до Сінгапуру.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

"Цю розмову перехопили росіяни й виклали в мережу, де очільник Повітряних сил Німеччини прямо сказав, що в разі потреби можна оперативно передати приблизно 10, максимум 20 ракет. Якщо в довгостроковій перспективі - можливо, дві партії по 50. У Берліні визнали запис справжнім і оголосили перевірку", - зазначив Катков.

Передача ракет Taurus Україні - що відомо

Як писав Главред, в Німеччині остаточно відмовились від передачі далекобійних ракет Taurus та заявили, що профінансують виготовлення далекобійної зброї для України.

Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим. Однак українські військові повинні пройти навчання, а це питання ще не обговорювалося.

Крім того, у Німеччині зробили нову заяву про постачання Україні авіаційних крилатих ракет Taurus. Зокрема, міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що ФРН не планує передавати Києву ракети та американські зенітні ракетні комплекси Patriot, які знаходяться на озброєнні її армії.

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