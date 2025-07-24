З'явилися новини про стан здоров'я короля Чарльза

Король Чарльз розповів важливі новини про стан свого здоров'я.

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Чарльз III хворий на рак / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Кому король Чарльз розповів про своє здоров'я

Що з ним відбувається зараз

Король Карл III повідомив, що його здоров'я значно покращилося після того, як йому поставили діагноз рак і він пройшов відповідне лікування.

"Я запитав його, як він почувається, і він відповів, що почувається набагато краще, і що це просто одна з тих речей", - розповів монарх, у якого торік було діагностовано рак, Лі Гарману у вівторок під час прогулянки Ньюмаркетом, Англія, разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою.

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54-річний Харман заявив, що розповів 76-річному Чарльзу про те, як він подолав свою боротьбу з раком, пише Page Six.

Чарльз III / ua.depositphotos.com

"Він запитав мене, як я почуваюся, і я відповів: "У мене все добре, я повністю вилікувався від раку торік", - згадує місцевий житель.

У лютому 2024 року Букінгемський палац оголосив, що у Чарльза діагностували рак після операції з видалення доброякісної аденоми передміхурової залози.

"Його Величність вирішив розкрити свій діагноз, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе громадськості зрозуміти всіх, хто страждає від раку в усьому світі", - йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Офіційні особи не розкривають, яка саме форма раку була діагностована у батька двох дітей.

У березні Чарльз був госпіталізований через побічні ефекти від лікування раку.

король Чарльз III, королева Камілла / ua.depositphotos.com

У результаті король відсторонився від своїх королівських обов'язків; проте наступного місяця він повернувся до роботи.

"Головне в цій хворобі - просто справлятися з нею, і саме цим він і займається", - сказав тоді анонімний помічник газеті Telegraph.

"Медична наука досягла неймовірних успіхів, і я щиро не бачу жодних змін у ньому. Головне, щоб ви просто дотримувалися рекомендацій лікарів, просто жили якомога нормальнішим життям. Саме цим він і займається", - додав він.

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