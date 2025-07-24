Організм поїдає сам себе: путініст Басков тане на очах через хворобу

Путініст Басков став стрімко худнути через важку хворобу.

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Басков висловився про схуднення / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Коротко:

Що сталося з клоуном-Басковим

Чим захворів Басков

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, став танути на очах.

Російські пропагандистські ЗМІ вирішили звернутися до лікаря, щоб з'ясувати, чому горластий путініст став танути на очах.

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Сам путініст сказав, що сильне схуднення було викликано не дієтою, а вірусною інфекцією. Протягом кількох тижнів він харчувався винятково легкими супами та рідкою їжею, втрачав голос, страждав від високої температури та постійного кашлю.

Путініст Басков поскаржився на стан / Фото Instagram/nikolaibaskov

За його словами саме це і призвело до стрімкої втрати ваги.

Путініст Басков поскаржився на стан / Фото Instagram/nikolaibaskov

"Це класичний приклад катаболічного стану. При ньому організм буквально поїдає сам себе, коли не отримує достатньої кількості енергії ззовні. Такий спосіб зниження маси тіла не можна вважати безпечним", - повідомила лікарка Христина Пришвіна.

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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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Про персону: Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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