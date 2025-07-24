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Путін прийняв стратегічне рішення щодо війни - розкрито два сценарії для України

Юрій Берендій
24 липня 2025, 16:00
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У разі постачання зброї Україні з боку США війна може піти за двома сценаріями — або крах РФ, або втручання Китаю й початок 3 світової, вказує Жданов.
Які є 2 сценарії війни РФ проти України
Які є 2 сценарії війни РФ проти України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 18 окрема бригада армійської авіації

Про що сказав Жданов:

  • Постачання зброї з боку США означає, що є 2 сценарії продовження війни РФ проти України
  • Путін почав реформу СРСР 2.0 в Росії

Якщо президент США Дональд Трамп вирішить надати Україні зброю, не зумівши переконати Путіна завершити війну, то можливі два варіанти розвитку подій — позитивний і негативний. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

У сприятливому сценарії Україна завдає Росії поразки, що може спричинити крах її політичної системи та навіть розпад держави. Водночас, застерігає експерт, світ навряд чи прагне повного знищення Росії, адже вона лишається зручною у ролі ворога. До того ж, як ядерна держава, у разі критичного розвитку подій РФ може вдатися до радикального кроку — застосування ядерної зброї, зокрема проти Європи.

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"Хоча якщо ми почнемо громити російські війська, Москва відразу буде проситися на переговори, і тоді можна буде говорити про поступки з її боку. Однак все це малоймовірно", - вказує він.

На думку Олега Жданова, у гіршому сценарії в разі успіхів України на фронті у війну може втрутитися Китай. Це вже переросте у повномасштабну світову війну, а не просто збройний конфлікт — справжню глобальну м'ясорубку з обміном ядерними ударами, адже жодна зі сторін не захоче поступатися.

Жданов наголошує, що, ймовірно, на вищому рівні розглядається стратегія війни на виснаження, за якої Росія зрештою сама зламається під тиском — без прямої вини Заходу. У цьому варіанті головним чинником стає час — наскільки довго зможе протриматися "колос на глиняних ногах".

"Зазначу, що Путін розпочав дуже цікаву реформу в Росії – фактично він створює СРСР 2.0: розпочав масштабну націоналізацію підприємств, економіки Росії і реально почав саджати за крадіжки. Для нас це означає, що Путін зміцнює вертикаль влади і громить всі клани, які можуть виступити проти нього. Це погано. Все це може закінчитися гаслом "Вставай, страна огромная"", - резюмував експерт.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висунув Росії 50-денний ультиматум, що може дати агресору час на просування вглиб української території до 200 квадратних кілометрів. Про це заявив військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Від 2024 року в Україні триває новий етап війни, де традиційні підходи більше неефективні. Якщо країна не подбає про довгострокову обороноздатність, конфлікт може затягнутися надовго. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. За його словами, активна фаза війни за старим сценарієм, що почалася 24 лютого 2022 року, завершилась орієнтовно в грудні 2023-го.

Водночас, за словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, Україна вже отримує інструменти, які дозволять ефективно протистояти агресії, зокрема — засоби для "впливу" на територію Росії.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Олег Жданов
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