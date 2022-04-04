"Ґвалтівники і мародери, які називають себе армією РФ": Зеленський оголосив про створення Книги катів

Зеленський оголосив про створення Книги катів/ Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.

Глава Української держави у відеозверненні розповів про жахливі картини російських звірств, які відкрилися після звільнення від росіян Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших населених пунктів. Зеленський назвав окупантів, які вчиняли такі злочини проти мирного населення, "концентрованим злом", і наголосив, що вони заслуговують лише на смерть після своїх вчинків.

"Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях. Замінована територія. Заміновані навіть тіла убитих! Повсюдні наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло. Вбивці. Кати. Ґвалтівники. Мародери. Які називають себе армією", – зазначив президент України.

Він також вкотре звернувся до матерів російських солдатів і запитав, як вийшло, що їхні діти пішли на такі звірства і стали катами, і що для них зробили мирні жителі Бучі та інших українських міст, що їх вбивали просто на вулицях, катували, душили і ґвалтували. Він сказав, що хотів би, щоб матір кожного російського солдата побачила жахливі кадри з українських міст з тілами вбитих і закатованих росіянами українців.

Зеленський, звертаючись до російських матерів, зазначив, що їхні сини вбивали людей свідомо та із задоволенням.

читайте також"Кара прийде": встановлено поіменний список солдатів РФ, які влаштували геноцид у БучіПрезидент України оголосив, що в нашій державі буде створена Книга катів з іменами російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти українського народу. Також буде створений спеціальний механізм для розслідування і судового розгляду таких злочинів. За словами Зеленського, для цього разом працюватимуть як національні, так і міжнародні фахівці – слідчі, прокурори і судді.

Він додав, що до запуску цього механізму уже залучили різні правоохоронні структури нашої країни: Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національну поліцію, Службу безпеки, розвідку тощо.

Нагадаємо, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які вчиняли там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних мешканців, частину з яких не просто вбили, а закатували. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

Раніше повідомлялося, що в Київській області у місті Бучі в одному з будинків українські військові знайшли облаштовану російськими окупантами катівню. Туди звозили беззбройних бучанців, зв'язували, ставили на коліна – і вбивали пострілом в голову.

Читайте також: